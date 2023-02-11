الدوري الألماني - كومان يسجل بعد 4 دقائق.. بايرن ميونيخ يضرب بوخوم بثلاثية

سحق بايرن ميونيخ ضيفه بوخوم بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الأسبوع العشرين من الدوري الألماني.

تقدم توماس مولر في الدقيقة 41، وهو هدف الشوط الأول الوحيد.

وبين الشوطين حل ألفونسو ديفيز بدلا من توماس مولر، فيما أتى كينجسلي كومان في الدقيقة 60 بدلا من جواو كانسيلو.

وفي الدقيقة 64 مباشرة سجل كومان الهدف الثاني بعد تمريرة من جمال موسيالا.

وأتى دالي بليند وتيل ماتيس بدلا من جمال موسيالا وإريك ماكسيم تشوبو موتينج في الدقيقة 67.

وفي الدقيقة 73 سجل سيرج جنابري الهدف الثالث من ركلة جزاء.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 43 نقطة في الصدارة، بفارق 3 نقاط عن بوروسيا دورتموند، الذي تغلب على فيردر بريمن بهدفين دون رد.

سجل لأسود الفيستيفاليا جايمي بينو جيتينس في الدقيقة 67، وجوليان براندت في الدقيقة 85.

رصيد بريمن تجمد عند 27 نقطة في المركز التاسع، فيما يحتل بوخوم المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة.

وفاز باير ليفركوزن على هوفنهايم 3-1، فيما تغلب فرايبورج على شتوتجارت 2-1، وفاز ماينتس على أوجسبورج 3-1.