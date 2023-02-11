التشكيل - وادي في هجوم طلائع الجيش.. ومصطفى فوزي يقود الداخلية

يقود محمود وادي هجوم طلائع الجيش، فيما يقود مصطفى فوزي تشكيل الداخلية في الجولة 18 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد جهاز الرياضة العسكري في السابعة مساءً.

تشكيل طلائع الجيش:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

الدفاع: أحمد متعب – محمد فتح الله – أحمد أيمن منصور – حسن مجدي

الوسط: إسلام محارب – فريد شوقي – محمد شحاتة

الهجوم: كريم طارق – محمود وادي – أحمد سمير

تشكيل الداخلية:

حراسة المرمى: محمد مجدي

الدفاع: عبد العزيز السيد - محمد نجيب – أحمد عبد النبي – آلان كيمبادي

الوسط: كليتشي شيميزين – علي الزهدي – أحمد عادل

الهجوم: سمير فكري – مصطفى فوزي – أحمد رشيد

ويحتل طلائع الجيش المركز السادس عشر برصيد 16 نقطة.

فيما يحتل الداخلية المركز الثامن عشر برصيد 13 نقطة.