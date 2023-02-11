كأس العالم للأندية - عبد القادر يسجل أمام فلامنجو ويجاور ثلاثي الجيل الذهبي

السبت، 11 فبراير 2023 - 18:17

كتب : FilGoal

الأهلي ضد فلامنجو - هدف أحمد عبد القادر

سجل أحمد عبد القادر هدف التعادل لـ الأهلي أمام فلامنجو في مباراة تحديد المركز الثالث من كأس العالم للأندية المقام في المغرب.

ولعب عبد القادر رأسية بعد عرضية في ضربة ركنية من علي معلول سكنت شباك فلامنجو في الدقيقة 38.

الهدف هو الثاني لجناح الأهلي في كأس العالم للأندية بعد الأول أمام الهلال السعودي في مباراة تحديد المركز الثاني النسخة الماضية.

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وأصبح أحمد عبد القادر سادس لاعب يسجل للأهلي في نسخة 2022 لتكون أكبر نسخة يسجل فيها عدد مختلف من اللاعبين للأحمر متفوقة على نسختي 2021 و2006.

وبات ابن الـ23 عاما خامس لاعب يسجل للأهلي في كأس العالم للأندية في نسختين مختلفتين بعد كل من محمد أبو تريكة (2006-2012) وأمادو فلافيو (2006-2008) وحسين الشحات (2020-2022) وعماد متعب (2005-2013).

وهو ثاني لاعب يسجل في نسختين متتاليتين يشارك بهما الأحمر بعد الأنجولي أمادو فلافيو (2006-2008).

ويسعى الأهلي لحصد الميدالية البرونزية الرابعة في تاريخه والثالثة على التوالي.

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