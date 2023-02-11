مباشر مونديال للأندية – الأهلي (1)-(1) فلامنجو.. ركلة جزاااء

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الأهلي وفلامنجو التي تقام في ملعب ابن بطوطة لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

ــــــــــــــــــــ

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل

ق 38: جوووول عبد القادر

ق 26: الشناوي يمنع الثاني

ق 19: سقوط خالد عبد الفتاح للإصابة بعد تدخل مع فيدال

ق 11: هدف أول لفلامنجو من ركلة جزاء عن طريق باربوسا

ق 9: ركلة جزاء لفلامنجو

ق 7: الحكم يراجع ركلة جزاء ضد علي معلول

ق 7: سيطرة برازيلية

انطلاق المباراة