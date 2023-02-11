مباشر مونديال للأندية – الأهلي (1)-(1) فلامنجو.. ركلة جزاااء
السبت، 11 فبراير 2023 - 16:57
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الأهلي وفلامنجو التي تقام في ملعب ابن بطوطة لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.
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انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل
ق 38: جوووول عبد القادر
ق 26: الشناوي يمنع الثاني
ق 19: سقوط خالد عبد الفتاح للإصابة بعد تدخل مع فيدال
ق 11: هدف أول لفلامنجو من ركلة جزاء عن طريق باربوسا
ق 9: ركلة جزاء لفلامنجو
ق 7: الحكم يراجع ركلة جزاء ضد علي معلول
ق 7: سيطرة برازيلية
انطلاق المباراة
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