التشكيل – ثنائية هجومية لـ فاركو.. وباسم مرسي أساسي لأول مرة مع البنك

يبدأ شكري نجيب وعمرو جمال في هجوم فاركو أمام البنك الأهلي في الجولة 18 من الدوري المصري.

فيما يشارك محمد بسيوني لاعب وسط البنك الأهلي في مركز الظهير الأيمن.

ويبدأ باسم مرسي أساسيا لأول مرة بقميص الفريق عقب انتقاله قادما من الإسماعيلي.

وجاء تشكيل فاركو:

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

الدفاع: جابر كامل - رامي صبري – أحمد عوض – جيفرسون إينكادا

الوسط: محمود حمادة – محمود جهاد – أحمد صغيري

الهجوم: شكري نجيب – عمرو جمال – عبد الناصر محمد

فيما جاء تشكيل فاركو:

حراسة المرمى: أحمد صبحي

الدفاع: محمد بسيونى - أسامة إبراهيم – أحمد ياسين – إسحاقو يعقوبو

الوسط: محمود سيد-– سعيدو سيمبوري

أمامهما: محمد هلال – محمود قاعود – أحمد ياسر

الهجوم: باسم مرسي

ويحتل فاركو المركز الـ 11 برصيد 19 نقطة.

فيما يحتل البنك الأهلي المركز الـ 16 برصيد 13 نقطة.