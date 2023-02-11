انتهت الدوري المصري – فاركو (1) - (0) البنك الأهلي
السبت، 11 فبراير 2023 - 16:51
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي فاركو والبنك الأهلي التي تقام في ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري المصري.
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انتهت
ق 91: ركلة جزاء يهردها كريم بامبو
ق 89: ضربة جزاااء للبنك الأهلي
ق 85: الفيديو يلغي هدف التعادل.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق43: هدف غير محتسب للبنك الأهلي بداعي التسلل
ق7: جووووول محمود حمادة يفتتح التسحيل لفاركو برأسية.
انطلاق المباراة.
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