انتهت الدوري المصري – فاركو (1) - (0) البنك الأهلي

السبت، 11 فبراير 2023 - 16:51

كتب : FilGoal

الزمالك × فاركو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي فاركو والبنك الأهلي التي تقام في ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري المصري.

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انتهت

ق 91: ركلة جزاء يهردها كريم بامبو

ق 89: ضربة جزاااء للبنك الأهلي

ق 85: الفيديو يلغي هدف التعادل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43: هدف غير محتسب للبنك الأهلي بداعي التسلل

ق7: جووووول محمود حمادة يفتتح التسحيل لفاركو برأسية.

انطلاق المباراة.

فاركو البنك الأهلي الدوري المصري
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