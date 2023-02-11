تشكيل كأس العالم للأندية – فيدال أساسي مع فلامنجو ضد 3 تبديلات أمام الأهلي

أعلن فيتور بيريرا المدير الفني لفلامنجو تشكيل فريقه لملاقاة الأهلي اليوم السبت.

ويواجه الأهلي منافسه فلامنجو في ملعب ابن بطوطة في طنجة في المغرب اليوم السبت في إطار تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.

وأجرى مدرب فلامنجو ثلاثة تبديلات بمشاركة كل من فابريسيو برونو بدلا من ليو بيريرا للإصابة، وأرتورو فيدال بدلا من جيرسون للطرد، وفاريلا بدلا من ماتيوزينيو.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: أديربار سانتوس

في الدفاع: أيرتون لوكاس- فابريسيو برونو- ديفيد لويز- جيليرمو فاريلا

في الوسط الدفاعي: تياجو مايا- أرتورو فيدال

في الوسط الهجومي: جيورجيان دي اراسكايتا- جابرييل باربوسا- إيفرتون ريبيرو

في الهجوم: بيدرو