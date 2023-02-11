تشكيل كأس العالم للأندية – 6 تبديلات من كولر ضد فلامنجو

أجرى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ستة تبديلات على تشكيل فريقه لملاقاة فلامنجو البرازيلي.

ويواجه الأهلي منافسه فلامنجو في ملعب ابن بطوطة في طنجة في المغرب اليوم السبت في إطار تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.

ويشارك في التشكيل الأساسي كل من ياسر إبراهيم وخالد عبد الفتاح وحمدي فتحي ومروان عطية وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو، وهؤلاء لم يتوجدا كأساسيين في لقاء ريال مدريد الأخير.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في الدفاع: علي معلول- ياسر إبراهيم- محمد عبد المنعم- خالد عبد الفتاح

في الوسط الدفاعي: حمدي فتحي- مروان عطية

في الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر- أحمد عبد القادر- بيرسي تاو

في الهجوم: محمد شريف