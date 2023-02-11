مؤتمر تشافي: فاتي غير قابل للبيع.. السوبر حررنا وعلينا ممارسة الضغط على مدريد

شدد تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة أن أنسو فاتي لاعب فريقه غير قابل للبيع.

وقال في مؤتمر صحفي عُقد اليوم السبت: "بالنسبة لي فاتي غير قابل للبيع، في الوقت الحالي لا يمكننا التحدث عن الانتقالات".

وواصل "هناك أخبار دائمة عن رحيل فاتي وكذلك خلال شهر يناير الماضي ولا أفهم تلك الأنباء".

وأكمل "نتوقع الكثير من فاتي وبكل اللاعبين، هو لاعب هام للحاضر والمستقبل وعليه التحلي بالصبر وعندما يشارك يقدم أفضل ما لديه".

وعن فرصة الفوز على فياريال والابتعاد بـ11 نقطة عن ملاحقه ريال مدريد قال: "كل مباراة مهمة وعلينا ممارسة المزيد من الضغط على مدريد".

وواصل "كل مباراة صعبة والآن نواجه فريقا رائعا ومدرب رائع".

وعن مواجهة مانشستر يونايتد الخميس المقبل في الدوري الأوروبي قال: "سنحاول الفوز بكل البطولات، نركز على لقاء الغد وبعدها سنقيم كل مباراة".

وعن مدحه لروبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريقه قال: "الفوز بكأس السوبر الإسباني حررنا جميعا، تواجد روبرت يساعدنا لأنه يجلب القيادة وعقلية البطل وعادة الفوز بالألقاب".

وأردف "الهزيمة ليست متواجدة في ذهنه وهذا شيء مُعدي".

وعن فرينكي دي يونج قال: "نشاهد أفضل نسخة منه، لديه ثقة وسهولة لا يصدقان".

ويحل برشلونة غدا الأحد ضيفا على فياريال في ملعب لا سيراميكا لملاقاته في الجولة 21 من الدوري الإسباني.

ويتصدر برشلونة الترتيب بـ53 نقطة بفارق ثماني نقاط عن ريال مدريد.

فيما يأتي فياريال سادسا بـ31 نقطة.