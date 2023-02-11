جارسيا: رونالدو انسجم مع الفريق.. وزملائه يعرفون الآن متى سيسجل

يرى رودي جارسيا مدرب النصر السعودي أن كريستيانو رونالدو لاعب الفريق قد انسجم بشكل كبير مع زملائه وأصبحوا يعرفون ما يريده داخل الملعب.

وحقق النصر الفوز على الوحدة بأربعة أهداف دون مقابل على ملعب الأخير.

وشهدت المباراة تسجيل رونالدو لسوبر هاتريك للمرة الأولى في مسيرته مع الفريق السعودي.

وقال جارسيا في تصريحات للصحفيين: "رونالدو وصل لمرحلة كبيرة من الانسجام والتجانس مع زملائه".

وأضاف "بمرور الوقت أصبح اللاعبين يعرفون ماذا يريد ومتى سيسجل رونالدو واعتقد أنها كانت ليلة جيدة بالنسبة له لأنه سجل أربعة أهداف".

ويعد هذا هو الظهور الرسمي الرابع لصاروخ ماديرا مع النصر، بعد مباراتين في الدوري ومباراة في كأس السوبر السعودي، وفاز باثنتين وتعادل في أخرى وخسر واحدة.

وسجل رونالدو قبل مباراة الوحدة هدفا وحيدا من ركلة جزاء أمام الفتح في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2.

واليوم أصبح في رصيده خمسة أهداف رفقة النصر.

الفوز رفع رصيد النصر إلى 37 نقطة من 16 مباراة على صدارة الدوري السعودي، بفارق الأهداف عن الشباب الذي لعب مباراة أكثر، ويطاردهما اتحاد جدة الذي لعب 15 مباراة وله 34 نقطة.