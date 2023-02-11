خبر في الجول – اجتماع لإدارة الزمالك بعد لقاء شباب بلوزداد

السبت، 11 فبراير 2023 - 13:20

كتب : FilGoal

مؤتمر مرتضى منصور في نادي الزمالك

يجتمع مجلس إدارة الزمالك اليوم السبت لمناقشة عدة أمور.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مجلس الإدارة ينوي مناقشة ما حدث في لقاء شباب بلوزداد مساء أمس الجمعة في دوري أبطال إفريقيا.

هذا بالإضافة لمناقشة استمرار أزمة قيد اللاعبين لدى اتحاد الكرة.

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وكان الزمالك خسر من شباب بلوزداد في استاد القاهرة بهدف دون رد في أولى جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم أيضا كل من الترجي والمريخ.

فيما ظلت أزمة الزمالك مع اتحاد الكرة مستمرة بشأن عدم السماح له بقيد الثلاثي الوافد على صفوفه في الانتقالات الشتوية الأخيرة أحمد بلحاج وناصر منسي والعائد من الإعارة لسموحة محمود شبانة.

ولم يستطع الزمالك قيد الثلاثي في قائمته الإفريقية بعدما لم يقيدهم محليا.

وقال مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لـFilGoal.com في وقت سابق عن هذا الشأن: "قوائم الفرق المعلنة، أرسلناها لجميع الفرق المشاركة في البطولات الإفريقية هذا العام، وذلك لأن الفرق كانت تشتكي من مشاركة لاعبين رفقة فرق وهم لا يعرفون إن كانوا مقيدين أم لا".

وأضاف "إذا أراد الزمالك إضافة صفقاته الجديدة لقائمته الإفريقية فلابد من قيدهم محليا أولا ثم التقدم بطلب إلى كاف، على أن يوافق عليه فيرون أومبا الأمين العام للاتحاد الإفريقي أو يرفضه وقتها".

وعلم FilGoal.com أن الزمالك لم ينتظر تواجد الثلاثي الجديد في القائمة الإفريقية اليوم لأنه أمر طبيعي لعدم قبولهم على نظام التسجيل في الاتحاد المصري لكرة القدم، لكن النادي يثق في قيد اللاعبين بصورة طبيعية بالقائمة الإفريقية فور حل أزمة التسجيل مع اتحاد الكرة.

الزمالك حسبما علم FilGoal.com أدرج أسماء اللاعبين الثلاثة في قائمته الإفريقية بالفعل في الموعد المحدد، لكنهم لم يظهروا في قائمة الفريق بسبب عدم قيدهم محليا حتى الآن وبالتالي عدم إمكانية قيدهم إفريقيا إلا بعد قيدهم محليا.

الزمالك مرتضى منصور
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