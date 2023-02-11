إيميليانو: أحترم مبابي على المستوى الشخصي.. وهذا سر احتفالي المثير للجدل

فسر إيميليانو مارتينيز حارس مرمى منتخب الأرجنتين وأستون فيلا سر احتفاله المثير للجدل بعد حصوله على جائزة أفضل حارس مرمى في كأس العالم 2022.

إيميليانو مارتينيز النادي : أستون فيلا الأرجنتين

وأعلن فيفا دخول مارتينيز ضمن المرشحين الثلاثة للحصول على جائزة أفضل حارس مرمى في عام 2022 بجانب تيبو كورتوا حارس ريال مدريد ومنتخب بلجيكا وياسين بونو حارس مرمى إشبيلية ومنتخب المغرب.

وقال مارتينيز في تصريحات للمجلة: "هناك أشياء لن أكررها مرة أخرى، لم أخطط لإيذاء أي شخص خلال مسيرتي ولعبت مع الفرنسيين ولم أواجه مشكلة أبدا".

وتابع "يمكنك أن تسأل جيرو عن نوع الشخص الذي أنا عليه، حقا أحب الثقافة الفرنسية والحركة التي فعلتها بالاحتفال بجائزة أفضل حارس مرمى كانت مزحة مع زملائي لأنني فعتلها في كوبا أمريكا وأخبروني إنني من المستحيل أن أكررها حتى ليو أخبرني بهذا ولذلك فعلتها من أجلهم ولا شيء أكثر".

وأضاف "الهتاف ضد مبابي؟ هذه أشياء خاصة بغرف خلع الملابس ولم يكن من المفترض أن تخرج، أتذكر عندما هزمتنا فرنسا في 2018 كانوا يغنون أغنية خاصة بميسي وكانتي والأمر نفسه سيحدث إذا هزم منتخب ما البرازيل وسيغنون عن نيمار".

وشدد "لا شيء شخصي بيني وبين مبابي أنا احترمه كثيرا وإذا غنى أحد ضد نيمار فهذا لأنهم لاعبين من الدرجة الأولى وبعد المباراة أخبرته إنني كنت مسرورا باللعب ضده وإنه كاد أن يحقق الفوز بمفرده".

وأتم "أعرف أن مبابي يتمتع بموهبة كبيرة وعندما يعتزل ميسي أنا متأكد من أن كيليان سيحقق الكرة الذهبية مرات عديدة".

وحقق منتخب الأرجنتين كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح في المباراة النهائية.