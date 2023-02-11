مران بدني للاعبي الأهلي قبل لقاء فلامنجو
السبت، 11 فبراير 2023 - 12:19
كتب : حسام نور الدين
أدى لاعبو الأهلي صباح اليوم السبت تدريبات بدنية خفيفة في الجيمانزيوم استعدادا للقاء فلامنجو.
وأدى اللاعبون تدريبات خفيفة تحت إشراف مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، وذلك ضمن برنامج تجهيز اللاعبين ليوم المباراة.
ويستعد الأهلي لمواجهة فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية بالمغرب والمحدد لها الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة.
وبدأ الأهلي مشواره في البطولة بالفوز على أوكلاند سيتي بثلاثية دون رد، ثم سياتل ساوندرز بهدف مقابل لا شيء.
فيما هُزم الأهلي أمام ريال مدريد بأربعة أهداف لهدف في نصف النهائي.
ويطمح الأهلي للفوز بالبرونزية للمرة الرابعة في تاريخه والثالثة له على التوالي.
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