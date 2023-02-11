الإسماعيلي يشكر عبد المنصف لتمسكه بالبقاء مع الفريق

السبت، 11 فبراير 2023 - 11:30

كتب : FilGoal

محمد عبد المنصف - الصورة من الموقع الرسمي للاتحاد السكندري

وجه نادي الإسماعيلي رسالة شكر لمدرب حراس مرمى الفريق محمد عبد المنصف بسبب تمسكه بالبقاء مع الفريق.

وشدد الإسماعيلي في بيان رسمي على أن عبد المنصف قد رفض تولي منصب مدرب حراس منتخب مصر الأولمبي من أجل الاستمرار مع الإسماعيلي.

وقال إسماعيل حفني عضو مجلس إدارة النادي عبر موقعه: "نتقدم بالشكر امحمد عبد المنصف بشأن موقفه تجاه الإسماعيلي ورفضه الرحيل عن الفريق".

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وتابع "هذا مؤشر واضح وجلي أن عبد المنصف تمسك بالاستمرار في منصبه نظرا لما لمسه من حالة الجدية والإصرار والاحترافية التي يتمتع بها مجلس الإدارة الحالي وحرصه على توفير كافة الأجواء والإمكانيات التي تضمن استعاده الفيرق لمكانته المعروفة وإسعاد جماهيره".

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ويبحث المنتخب الأولمبي عن مدرب جديد لحراس المرمى بعد رحيل عصام الحضري والذي تولى مسؤولية تدريب حراس مرمى منتخب سوريا الأول برفقة هيكتور كوبر المدير الفني.

الإسماعيلي محمد عبد المنصف المنتخب الأولمبي
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