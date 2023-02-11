حوار – الهاني سليمان: هذه قصة "غدا ألقاك" قبل مواجهة الأهلي.. وحيلة قمت بها لطرد أحمد علي

كشف الهاني سليمان حارس مرمى سموحة قصة منشور نُسب له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" كُتب فيه "غدا ألقاك" قبل مواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس مصر 2021-2022.

الهاني سليمان النادي : سموحة

وتحدث الهاني سليمان لقناة "إم بي سي مصر" قائلا: "كان هناك صفحة على فيسبوك ليست خاصة بي ولا أعرفها كانت تنشر صورا لي وأعلنت أنها ليست تابعة لي".

وواصل "قبل لقاء الأهلي فوجئت بنشرها لصورة لي وكُتب عليها غدا ألقاك وتسبب ذلك الأمر في استفزاز جماهير الأهلي، هل يعقل أستفز جماهير الأهلي؟ أقصى حاجة أقوم بها هي إهدار الوقت داخل الملعب".

وأردف "أنا لا أنشر أي شيء قبل المباريات بيوم، وحتى زملائي طالبوني بالتحدث والتأكيد أن الصفحة ليست تابعة لي ولكنني كنت مركز في المباراة".

وأكمل "بعد ذلك ذهبت إلى مديرية أمن إسكندرية وأبلغت عن كل الصفحات التي تنشر باسمي وليست تابعة لي لإغلاقها".

هدف ممتع سكن مرماه

وبسؤاله عن هدف رائع سكن مرماه أجاب الهاني ضاحكا "هناك الكثير من الأهداف".

وواصل "عبد الله السعيد سجل هدفين في شباكي من ركلة حرة وكان الشبه بينهما كثيرا لدرجة أن الراحل محمود بكر معلق المباراة قال وقتها إن هذا هو الهدف الثاني وليس إعادة للأول".

وأردف ضاحكا "السعيد كان سيسجل أيضا هدفا ثالثا بنفس الطريقة ولكنها لم تحدث".

وأكمل "عبد الله السعيد من أمتع اللاعبين الذين رأيتهم في حياتي".

"لا أهدر الوقت الآن"

وكشف الهاني سليمان أنه لا يهدر الوقت حاليا ومنذ انضمامه لسموحة وقال: "كلما ينضج الشخص يعرف إن إهدار الوقت ليس له أي داعي".

وتابع "إهدار الوقت في بداية مسيرتي كان بسبب القلق وأنا لاعب صغير في الاتحاد وأتعرض لضفط كبير وأثناء الهجوم المتتالي للمنافسين كنت أقلق وأجلس على أرضية الملعب لإراحة فريقي".

واستدرك "لكنني كنت أقوم بذلك بشكل غشيم لم أكن أعرف كيف أهدر الوقت ومتى لأن الكل يقوم بالأمر حتى الآن".

وشدد "لكنني الآن لا أهدر الوقت في الملعب".

وعن تعامل الحكام معه قال: "محمود عاشور ينتظر 10 دقائق ويشهر الإنذار في وجهي ويقول لي افعل ما تريد الآن فلا أستطيع إهدار الوقت".

واستدرك "لكنني مظلوم في كل الإنذارات التي أحصل عليها في سموحة لأنني تغيرت والكثير من الحكام أٌقروا بذلك مثل محمد الحنفي وأحمد الغندور ومحمود البنا ومحمد الصباحي".

حيلة لطرد أحمد علي

وكشف الهاني سليمان عن حيلة لطرد أحمد علي مهاجم الزمالك والمقاولون العرب الأسبق وحرس الحدود الحالي في إحدى المباريات بينهما.

وقال: "أحمد في العرضيات كان يضربني، وأقول له اهدأ نحن أصدقاء فيقول لي لا يوجد أصدقاء هنا".

وواصل "بعدها فكرت في حيلة لطرده، فقولت له ووجهي إلى الأرض قم بإزالة العشب من على وجهي وحينما لمسني سقطت أصرخ".

وأردف ضاحكا "أحمد أصيب بحالة من الذهول غير طبيعية وأشهر له الحكم البطاقة الصفراء وطالبني بكشف الحقيقة للحكم لكنني لم أتحدث، كنت أريد طرده تجنبا لضربي منه في إحدى الكرات".

صفعة محمد شوقي

وكشف الهاني سليمان عن واقعة جمعته بمحمد شوقي لاعب الأهلي السابق وقال: "في إحدى المباريات ضد الأهلي اصطدمت بالقائم وسقطت أرضا وظن كل لاعبي الأهلي أنني أهدر الوقت".

وواصل ضاحكا "بعدها حاول لاعبو الأهلي أن يجعلوني أنهض وصفعني شوقي فقلت له أقسم بالله سأسقط مجددا".

وأردف "الأهلي فاز في تلك المباراة بهدف دون رد من ركلة جزاء".