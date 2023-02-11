مواعيد مباريات السبت 11 فبراير.. نهائي كأس العالم.. والأهلي يبحث عن البرونزية
السبت، 11 فبراير 2023 - 10:42
كتب : FilGoal
تختتم اليوم مباريات كأس العالم للأندية 2022 بمباراتي تحديد المركز الثالث والنهائي.
ويستعرض لكم FIlGoal.com أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.
كأس العالم للأندية
الأهلي × فلامنجو.. 5:30 مساء - SSC Sports 1.
ريال مدريد × الهلال.. 9:00 مساء - SSC sports 2.
دوري أبطال إفريقيا
الترجي × المريخ.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
هوريا × سيمبا.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 6.
ماميلودي صنداونز × الهلال.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
بترو أتليتكو × شبيبة القبائل.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 6.
الدوري المصري
طلائع الجيش × الداخلية.. 7:00 مساء.. أون تايم سبورتس 2.
فاركو × البنك الأهلي.. 5:00 مساء - أون تايم سبورتس 1.
الدوري الإنجليزي
وست هام × تشيلسي.. 2:30 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1.
أرسنال × برينتفورد.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1.
ساوثامبتون × ولفرهامبتون.. 5:00 مساء.. بي إن سبورتس إكسترا 2.
ليستر سيتي × توتنام.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 2.
فولام × نوتنجهام فورست.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.
كريستال بالاس × برايتون.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 3.
بورنموث × نيوكاسل.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1.
الدوري الإسباني
فالنسيا × أتلتيك بلباو.. 10:00 مساء.. بي إن سبورتس 1.
إشبيلية × ريال مايوركا.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 1.
ألميريا × ريال بيتيس.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري الإيطالي
لاتسيو × أتالانتا.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
ليتشي × روما.. 7:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ × بوخوم.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 3.
لايبزج × يونيون برلين.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 3.
فيردر بريمين × بروسيا دورتموند.. 4:30 - بي إن سبورتس 7.
فرايبورج × شتوتجارت.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس الإنجليزية 2.
الدوري الفرنسي
كليرمونت فوت × مارسيليا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
موناكو × باريس سان جيرمان.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
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