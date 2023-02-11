مواعيد مباريات السبت 11 فبراير.. نهائي كأس العالم.. والأهلي يبحث عن البرونزية

تختتم اليوم مباريات كأس العالم للأندية 2022 بمباراتي تحديد المركز الثالث والنهائي.

ويستعرض لكم FIlGoal.com أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

كأس العالم للأندية

الأهلي × فلامنجو.. 5:30 مساء - SSC Sports 1.

ريال مدريد × الهلال.. 9:00 مساء - SSC sports 2.

دوري أبطال إفريقيا

الترجي × المريخ.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

هوريا × سيمبا.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

ماميلودي صنداونز × الهلال.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

بترو أتليتكو × شبيبة القبائل.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

الدوري المصري

طلائع الجيش × الداخلية.. 7:00 مساء.. أون تايم سبورتس 2.

فاركو × البنك الأهلي.. 5:00 مساء - أون تايم سبورتس 1.

الدوري الإنجليزي

وست هام × تشيلسي.. 2:30 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1.

أرسنال × برينتفورد.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1.

ساوثامبتون × ولفرهامبتون.. 5:00 مساء.. بي إن سبورتس إكسترا 2.

ليستر سيتي × توتنام.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 2.

فولام × نوتنجهام فورست.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.

كريستال بالاس × برايتون.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 3.

بورنموث × نيوكاسل.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1.

الدوري الإسباني

فالنسيا × أتلتيك بلباو.. 10:00 مساء.. بي إن سبورتس 1.

إشبيلية × ريال مايوركا.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

ألميريا × ريال بيتيس.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

لاتسيو × أتالانتا.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

ليتشي × روما.. 7:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ × بوخوم.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

لايبزج × يونيون برلين.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

فيردر بريمين × بروسيا دورتموند.. 4:30 - بي إن سبورتس 7.

فرايبورج × شتوتجارت.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس الإنجليزية 2.

الدوري الفرنسي

كليرمونت فوت × مارسيليا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

موناكو × باريس سان جيرمان.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

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