مواعيد مباريات السبت 11 فبراير.. نهائي كأس العالم.. والأهلي يبحث عن البرونزية

السبت، 11 فبراير 2023 - 10:42

كتب : FilGoal

الأهلي - ريال مدريد

تختتم اليوم مباريات كأس العالم للأندية 2022 بمباراتي تحديد المركز الثالث والنهائي.

ويستعرض لكم FIlGoal.com أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

كأس العالم للأندية

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الأهلي × فلامنجو.. 5:30 مساء - SSC Sports 1.

ريال مدريد × الهلال.. 9:00 مساء - SSC sports 2.

دوري أبطال إفريقيا

الترجي × المريخ.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

هوريا × سيمبا.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

ماميلودي صنداونز × الهلال.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

بترو أتليتكو × شبيبة القبائل.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

الدوري المصري

طلائع الجيش × الداخلية.. 7:00 مساء.. أون تايم سبورتس 2.

فاركو × البنك الأهلي.. 5:00 مساء - أون تايم سبورتس 1.

الدوري الإنجليزي

وست هام × تشيلسي.. 2:30 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1.

أرسنال × برينتفورد.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1.

ساوثامبتون × ولفرهامبتون.. 5:00 مساء.. بي إن سبورتس إكسترا 2.

ليستر سيتي × توتنام.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 2.

فولام × نوتنجهام فورست.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.

كريستال بالاس × برايتون.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 3.

بورنموث × نيوكاسل.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1.

الدوري الإسباني

فالنسيا × أتلتيك بلباو.. 10:00 مساء.. بي إن سبورتس 1.

إشبيلية × ريال مايوركا.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

ألميريا × ريال بيتيس.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

لاتسيو × أتالانتا.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

ليتشي × روما.. 7:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ × بوخوم.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

لايبزج × يونيون برلين.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

فيردر بريمين × بروسيا دورتموند.. 4:30 - بي إن سبورتس 7.

فرايبورج × شتوتجارت.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس الإنجليزية 2.

الدوري الفرنسي

كليرمونت فوت × مارسيليا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

موناكو × باريس سان جيرمان.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

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