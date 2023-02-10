فوز في المباراة رقم 3000.. ميلان يعود لسكة الانتصارات أمام تورينو

في المباراة رقم 3000 لـ ميلان في الدوري الإيطالي عرف الفريق طريق الانتصارات بالفوز على تورينو بنتيجة 1-0 في افتتاح الجولة 22 من المسابقة.

هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق الفرنسي أوليفييه جيرو.

ووصل الروسونيري للفوز رقم 1458 في تاريخه بالمسابقة من أصل 3000 مباراة.

وثأر ميلان من تورينو بعدما انتصر الأخير عليه ذهابا 2-1 وأقصاه من كأس إيطاليا من دور الـ 16.

وأنهى الديافولو سلسلة اللافوز والتي وصلت لـ 7 مباريات منها 4 هزائم متتالية.

جيرو يضع ميلان في المقدمة ويسجل الهدف الأول من كرة رأسية جميلة#الدوري_الإيطالي#ميلان_تورينو pic.twitter.com/IfsoR2f420 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 10, 2023

التشكيل

لأول مرة في الموسم يتواجد زلاتان إبراهيموفيتش على مقاعد البدلاء، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي غيبته طيلة الأشهر الـ 8 الماضية.

وأجرى ستيفانو بيولي تعديلا خططيا بالتحول من 3-5-2 إلى 3-4-3 مما جعل رافائيل لياو أساسيا.

وصف المباراة

قبل بداية اللقاء وقف لاعبو الفريقين دقيقة حدادا على أرواح ضحايا زلزال تركيا وسوريا.

سيطر ميلان على الاستحواذ في الدقائق الأولى من عمر اللقاء لكن دون خطورة على مرمى فانيا ميلينكوفيتش سافيتش.

في الدقيقة 18 سدد أنطونيو سانابريا كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر.

في الدقيقة 36 سقط سيمون كيير داخل منطقة الجزاء تاركا الكرة لمهاجم تورينو الذي انفرد لكن تاتاروشانو كان في الموعد وأمسك بالكرة.

في الشوط الثاني بدأ ميلان يستحوذ أكثر على الكرة ويحاول من أجل تسجيل هدف ميلان الثاني.

في الدقيقة 54 من مرتدة سريعة أرسل أوليفييه جيرو عرضية إلى رافائيل لياو لكن البرتغالي سدد كرة في جسد الحارس ليظل التعادل سائدا.

وبعد دقيقتين سدد جيرو كرة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها سافيتش وسقطت من يده الكرة لكنه لحق بها من على خط المرمى.

ضغط ميلان أسفر عن هدف أول في الدقيقة 62، عرضية من ثيو هيرنانديز ورأسية من جيرو سكنت الجهة اليسرى من الشباك.

اعتمد أصحاب الأرض على المرتدات في ظل بحث تورينو عن تعديل النتيجة.

في الدقيقة 77 كاد ثيو هيرنانديز أن ينهي اللقاء بعد مرتدة قادها بيير كالولو وأرسل عرضية للظهير الفرنسي الذي سدد من لمسة واحدة من داخل منطقة الجزاء لكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر.

الدقائق الأخيرة مرت دون أي تهديد لتنتهي المباراة بفوز الروسونيري.