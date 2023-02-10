شوقي غريب: الحديث عن المركز الرابع في نهاية الموسم.. وإصابة لؤي وائل ليست مقلقة

الجمعة، 10 فبراير 2023 - 23:33

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاولون - شوقي غريب

أبدى شوقي غريب مدرب المقاولون العرب سعادته بالفوز على غزل المحلة بثلاثية دون رد والوصول للمربع الذهبي في الدوري المصري.

وقال غريب في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "سجلنا بعد 12 ثانية وكان لنا أسلوبنا منذ البداية. تعرضنا للضغط في نهاية المباراة، فطالبت اللاعبين بالاعتماد على المرتدات في ذلك الوقت".

وأضاف "كنا نحاول السيطرة أمام غزل المحلة الذي لعب بشكل جيد ووصل لمرمانا عدة مرات. أيضا نحن أهدرنا عدة أهداف".

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وأوضح "في آخر 7 مباريات حصدنا 19 نقطة، وأعتقد أنه لا يوجد سوانا من فعل ذلك، فقد فزنا بـ 6 مباريات وتعادلنا في مباراة واحدة، ولنا مباراة مؤجلة مع الأهلي أيضا".

وتابع غريب "وجودنا في المربع الذهبي هو هدف نعمل عليه منذ البداية بمجرد ضمان بقاء الفريق في الدوري. عبد الرحمن خالد جبنة وعمر فتحي أعادا اكتشاف نفسيهما وكذلك العديد من اللاعبين أيضا".

وواصل "الاستقرار الفني في المقاولون العرب يبدأ من مجلس الإدارة الذي كأنه وضع الفريق في "حضَّانة". هناك نظام واضح. أتتنا عدة عروض للعديد من اللاعبين ولكننا حافظنا على القوام الرئيسي".

وأكمل المدرب أنا ألعب بطريقتي الحالية منذ أكثر من 20 عاما، منذ أن كنت أدرب منتخب الشباب، ولكن هذا لا ينفي وجود التطوير في استغلال خصائص اللاعبين المختلفة".

وتابع "طريقتي مختلفة عن طريقة المقاولون المعتادة، واللاعبون بدأوا "يهضمون" هذه الطريقة الآن، وأنا أشعر بالرضا عما وصلنا إليه".

وبخصوص حالة لؤي وائل الذي أتى في الدقيقة 77 وخرج مصابا في الدقيقة 84، قال غريب: "إصابة لؤي وائل خفيفة. تعرض لحالة من الدوار ولكنه دخل غرفة الملابس بحالة أفضل".

واختتم "المركز الرابع يمكنه أن يستمر لمباراة أو ليلة واحدة، ولكن حين نحتفظ به في نهاية الموسم سنستقبل التهنئة".

وواصل المقاولون العرب انطلاقته الرائعة في 2023 وانتصر على غزل المحلة أمام جماهيره بنتيجة 3-0 في الجولة 18 من الدوري المصري.

سجل أهداف اللقاء: عبد الرحمن خالد "جبنة" وجوزيف أوشايا وعمر فتحي.

المباراة شهدت تسجيل أسرع هدف في الدوري الموسم الحالي بعد 12 ثانية من توقيع "جبنة".

الفوز هو السادس من أصل 7 مباريات لذئاب الجبل، بالإضافة لتعادل، ما جعل الفريق يحصد 19 نقطة في 2023 بالدوري.

ولا يعرف زعيم الفلاحين الفوز على ذئاب الجبل على ملعب المحلة منذ 2010، 3 هزائم وتعادلين منذ ذلك الحين لصالح المقاولون العرب.

الفوز قاد الفريق للوصول للنقطة 31 ارتقى بها للمركز الرابع بفارق 6 نقاط عن الأهلي المتصدر.

بينما توقف رصيد غزل المحلة عند 26 نقطة بعدما تكبد الخسارة الثانية، والرابعة هذا الموسم على أرضه.

شوقي غريب المقاولون العرب الدوري المصري
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