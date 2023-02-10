فولفسبورج يتعادل مع شالكه.. وشيء يحدث مع مرموش لأول مرة

الجمعة، 10 فبراير 2023 - 23:29

كتب : FilGoal

عمر مرموش - فولفسبورج

تعادل فولفسبورج أمام مضيفه شالكه دون أهداف في استاد فيلتنز أرينا، بالجولة 20 للدوري الألماني.

وأهدر فولفسبورج ركلة جزاء في الشوط الأول، فيما ألغت تقنية الفيديو هدفا لـ شالكه.

ليكتفي فولفسبورج برفع رصيده إلى 30 نقطة في المركز السابع، فيما وصل شالكه إلى 12 نقطة واستقر في المركز 18 -الأخير- بفارق 7 نقاط عن أقرب مراكز البقاء.

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وتواجد المصري عمر مرموش على مقاعد بدلاء فولفسبورج دون أن يشارك طوال المباراة.

وتعد تلك أول مباراة يغيب عنها مرموش في الدوري الألماني هذا الموسم بعد أن شارك في أول 19 جولة.

ولم يحقق شالكه أي فوز منذ انتصاره على ماينتس يوم 9 نوفمبر الماضي، وتعادل لثالث مباراة على التوالي دون أهداف.

ولعب مرموش أساسيا في 8 مباريات، ودخل بديلًا في 11، ليكون لقاء شالكه هي أول مباراة لا يستعين فيها المدرب نيكو كوفاتش بلاعب وادي دجلة السابق.

وحصل فولفسبورج على فرصة التقدم بعد مرور 9 دقائق فقط، لكن أرنولد سدد ركلة جزاء على القائم الأيمن لـ شالكه.

في الشوط الثاني سجّل التشيكي أليكس كرال هدف التقدم لـ شالكه بالدقيقة 52، لكن تقنية الفيديو كشفت عن وجود تسلل وتم إلغاء الهدف.

وأجرى الكرواتي كوفاتش 3 تغييرات دفعة واحدة في صفوف فولفسبورج بالدقيقة 53 بإقحام ماكسينس لكروا، وكيفن باريديس، وفيليكس نميتشا.

ثم أجرى كوفاتش تغييرا رابعا في الدقيقة 87 بإقحام جوشوا جويافلوجي، دون أن يستعين بـ مرموش.

وينتهي عقد مرموش مع فولفسبورج مع نهاية الموسم الحالي، وقد رفض عروض التجديد حتى اللحظة.

عمر مرموش فولفسبورج الدوري الألماني
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