جبنة يتحدث عن هدفه الأسرع.. وعمر فتحي يكشف سر عدم احتفاله بالأهداف

الجمعة، 10 فبراير 2023 - 23:22

كتب : FilGoal

المقاولون العرب - الداخلية - عبد الرحمن خالد جبنة

تحدث عبد الرحمن خالد "جبنة" لاعب المقاولون العرب عن هدفه الأسرع في الدوري هذا الموسم والذي سجله في شباك غزل المحلة.

عبد الرحمن خالد

النادي : المقاولون العرب

عمر فتحي

النادي : المقاولون العرب

المقاولون العرب
الدوري المصري

وقال جبنة في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "الحمد لله على الفوز، وبإذن الله نسعى للمزيد من الانتصارات في المباريات القادمة".

وأضاف "المدرب شوقي غريب طالبنا بالضغط العالي في بداية المباراة. لم أكن أتوقع التسجيل بهذه السرعة ولكني كنت موفقا حين أتتني الفرصة".

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وواصل "سجلت هدفا بعد 40 ثانية في شباك الداخلية، اليوم كان الهدف في وقت أقل".

وتابع "نحن نجتهد والله يوفقنا، والفريق كله متألق في الآونة الأخيرة".

واختتم "بإذن الله القادم أفضل وسنحافظ على وضعنا الحالي في المربع الذهبي، وبإذن الله سنعيد المقاولون لمكانه".

على الجانب الآخر فسر عمر فتحي مسجل الهدف الثالث عدم احتفاله بتسجيل الأهداف قائلا: "لماذا لا تعتبر عدم احتفالي احتفالا بحد ذاته؟ لا توجد رسالة معينة، هذا احتفالي ويمكن تسميته بذلك".

وأوضح "لا أقصد أي شيء من عدم الاحتفال بالأهداف، بالعكس أكون سعيدا للغاية ولكن هذا ما يدور في رأسي بذلك الوقت، لا أعرف ماذا أفعل بعد التسجيل".

وأضاف "المهم أننا في المركز الرابع الآن بعد مباراة صعبة أمام فريق جماهيري مثل غزل المحلة على ملعبه".

وتابع "شوقي غريب (مدرب الفريق) يرفع الضغط عنا تماما، ولذلك نتمكن من تحقيق الانتصارات".

واختتم "في المحاضرة قبل المباراة قال لنا غريب إننا ستأتينا الفرص في بداية الشوط، وهذه ليست أول مرة نسجل مبكرا".

واصل المقاولون العرب انطلاقته الرائعة في 2023 وانتصر على غزل المحلة أمام جماهيره بنتيجة 3-0 في الجولة 18 من الدوري المصري.

سجل أهداف اللقاء: عبد الرحمن خالد "جبنة" وجوزيف أوشايا وعمر فتحي.

المباراة شهدت تسجيل أسرع هدف في الدوري الموسم الحالي بعد 12 ثانية من توقيع "جبنة".

الفوز هو السادس من أصل 7 مباريات لذئاب الجبل، بالإضافة لتعادل، ما جعل الفريق يحصد 19 نقطة في 2023 بالدوري.

ولا يعرف زعيم الفلاحين الفوز على ذئاب الجبل على ملعب المحلة منذ 2010، 3 هزائم وتعادلين منذ ذلك الحين لصالح المقاولون العرب.

الفوز قاد الفريق للوصول للنقطة 31 ارتقى بها للمركز الرابع بفارق 6 نقاط عن الأهلي المتصدر.

بينما توقف رصيد غزل المحلة عند 26 نقطة بعدما تكبد الخسارة الثانية، والرابعة هذا الموسم على أرضه.

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