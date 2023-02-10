هداف فلامنجو: نلعب من أجل الفوز.. وهدفنا كان الوصول لنهائي كأس العالم للأندية

شدد بيدرو جيليريمي مهاجم فلامنجو البرازيلي على تركيز فريقه للفوز بمباراة المركز الثالث في كأس العالم للأندية 2022 على حساب الأهلي.

ويلتقي بطل أمريكا الجنوبية مع الأهلي في مباراة تحديد المركز الثالث من كأس العالم للأندية 2022 والمقامة بالمغرب.

وقال بيدرو لشبكة جلوبو البرازيلية: "أؤمن بإمكانية ترك اللحظات السيئة من أجل لحظة إيجابية، العام الماضي في منتصف الموسم لم يصدق أحد إمكانية فوزنا بلقب كأس البرازيل وكوبا ليبرتادوريس، لدينا الخبرة والنضج الكافي لنتحد من أجل الفوز بالألقاب".

وأضاف "أقول دائما إن فلامنجو يلعب من أجل الفوز، للأسف مباراة المركز الثالث ليست النهائي الذي نريده، نعرف أن هدفنا كان الوصول للنهائي ولم نحققه لكننا ذاهبون للفوز لتكريم هذا القميص، وهو ما نفعله دائما في الملعب، آمل أن نفوز مجددا من أجل التحضير لكأس السوبر القاري ونهائيات بطولة الولاية".

وعن مباراة المركز الثالث أجاب: "ارتداء قميص فلامنجو يحفز كثيرا حتى إذا كانت مباراة ودية، نريد تمثيل هذا الفريق بقوة، نفكر في الفوز ونحفز أنفسنا كل يوم في التدريبات وذهنيا".

ويتصدر بيدرو ترتيب هدافي البطولة برصيد هدفين سجلهما في شباك الهلال بمباراة نصف النهائي.

وخسر فلامنجو بنتيجة 3-2 ليخوض مباراة المركز الثالث ضد الأهلي.

يرتدي الأهلي في المباراة زيه التقليدي، القميص الأحمر والشورت الأبيض، بينما يرتدي فريق فلامنجو البرازيلي القميص الأبيض والشورت الأسود.

كما شهد الاجتماع الاتفاق على كافة الأمور التنظيمية لما بعد المباراة، وتسليم الميداليات في أرض الملعب من اللجنة المنظمة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب، والمحدد لها الخامسة والنصف (بتوقيت القاهرة) على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة.

وجاء طاقم حكام المباراة كالتالي:

الجزائري مصطفى غربال - حكم الساحة

الجزائري مقران غوراري - المساعد الأول

التونسي خليل حساني - المساعد الثاني

الأوروجواياني أندريس ماتونتي - الحكم الرابع

الفنزويلي خوان سوتو - حكم الفيديو

الكولومبي نيكولاس جايو - حكم الفيديو المساعد

الأوروجواياني نيكولاس تاران - حكم الفيديو للتسلل

الإسباني خوان مارتينيز - حكم الدعم لتقنية الفيديو

الرابعة

هذه رابع مباراة إقصائية يديرها غربال للنادي الأهلي، في رابع بطولة مختلفة أيضا.

غربال أدار "نهائي القرن" بين الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا 2020، والذي انتهى بفوز الأحمر 2-1.

كما أدار مباراة السوبر الإفريقي 2021 بين الأهلي ونهضة بركان المغربي، وانتهت بفوز الأحمر مجددا 2-0.

خسارة الأهلي الوحيدة مع غربال أتت بركلات الترجيح أمام طلائع الجيش في كأس السوبر المصري 2021.

خارج حدود الإقصائيات، أدار غربال مباراتين للأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا..

الأولى في 2017-2018 في دور المجموعات أمام تاونشيب البوتسواني، وانتهت بفوز الأهلي 3-0.

أما الثانية فكانت أمام سيمبا في مجموعات 2020-2021، وانتهت بفوز الأهلي 1-0.

إجمالا أدار غربال 5 مباريات للنادي الأهلي، فاز فيها الأحمر 4 مرات، وتعادل مرة واحدة (خسرها بركلات الترجيح أمام طلائع الجيش).

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم السبت 11 فبراير.

ويلعب اللقاء على استاد ابن بطوطة في مدينة طنجة.

وتبدأ المباراة في الخامسة والنصف مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة الرياضية المغربية الأرضية، قنوات SSC السعودية على تطبيق شاهد.

وفي مصر، أعلنت قناة تايم سبورتس الأرضية إذاعة مباريات الأهلي حتى نهاية البطولة.

ويلعب الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي.

الأهلي وصل للدور نصف النهائي للمرة الخامسة في تاريخه.

وحصد الأهلي الميدالية البرونزية ثلاث مرات من قبل.