كرة يد - فوز الأهلي وخسارة الزمالك في دوري السيدات

أقيمت اليوم الجولة الخامسة من المرحلة الثانية بالدوري العمومي للسيدات في كرة اليد.

وجاءت نتائج الجولة كالتالي:

فوز سموحة علي المعادي بنتيجة 32-22

فوز الأهلي علي سبورتنج بنتيجة 26-20

فوز الشمس علي الزمالك بنتيجة 24-22

فوز الطيران علي الجزيرة بنتيجة 32-28

الترتيب الحالي للمسابقة:

١- الأهلي: 15 نقطة

٢- الشمس: 13 نقطة

٣- سبورتنج: 11 نقطة

٤- الزمالك: 10 نقاط

٥- سموحة: 10 نقاط

٦- الطيران: 8 نقاط

٧- المعادي: 8 نقاط

٨- الجزيرة: 5 نقاط