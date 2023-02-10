كرة يد - فوز الأهلي وخسارة الزمالك في دوري السيدات
الجمعة، 10 فبراير 2023 - 22:40
كتب : محمد سمير
أقيمت اليوم الجولة الخامسة من المرحلة الثانية بالدوري العمومي للسيدات في كرة اليد.
وجاءت نتائج الجولة كالتالي:
فوز سموحة علي المعادي بنتيجة 32-22
فوز الأهلي علي سبورتنج بنتيجة 26-20
فوز الشمس علي الزمالك بنتيجة 24-22
فوز الطيران علي الجزيرة بنتيجة 32-28
الترتيب الحالي للمسابقة:
١- الأهلي: 15 نقطة
٢- الشمس: 13 نقطة
٣- سبورتنج: 11 نقطة
٤- الزمالك: 10 نقاط
٥- سموحة: 10 نقاط
٦- الطيران: 8 نقاط
٧- المعادي: 8 نقاط
٨- الجزيرة: 5 نقاط
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