كرة يد - فوز الأهلي والزمالك في الجولة الثانية لدوري المحترفين.. تعرف على الترتيب

الجمعة، 10 فبراير 2023 - 22:34

كتب : محمد سمير

إسلام حسن - الأهلي كرة يد

أقيمت اليوم مباريات الجولة الثانية من المرحلة الثانية من دوري المحترفين لكرة اليد.

وجاءت النتائج كالتالي:

فوز الأهلي على طلائع الجيش بنتيجة 30-24.

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فوز الزمالك على سبورتنج بنتيجة 35-26.

فوز البنك الأهلي على سموحة بنتيجة 26-21.

أما الجولة الأولى التي سبقتها فجاءت نتائجها كالتالي:

فوز سبورتنج على البنك الأهلي 23-18.

فوز الأهلي على سموحة 25-23.

فوز الزمالك على طلائع الجيش 32-23.

الترتيب الحالي للمرحلة الثانية:

(الفوز = 3 نقاط / التعادل = نقطتين / الخسارة = نقطة / فارق الأهداف يفصل في تساوي النقاط لحين اكتمال المواجهات المباشرة)

1- الزمالك: 6 نقاط (+18)

2- الأهلي: 6 نقاط (+8)

3- البنك الأهلي: 4 نقاط (0)

4- سبورتنج: 4 نقاط (-4)

5- سموحة: نقطتين (-7)

6- طلائع الجيش: نقطتين (-15)

وتضم هذه المرحلة 6 أندية تلعب بنظام دوري من ذهاب وإياب.

ويتأهل الأندية الأربعة الأوائل إلى المرحلة الثالثة والختامية لتحديد بطل دوري المحترفين، وتقام المرحلة الأخيرة بنظام الدورة المجمعة.

ويختتم الدور الأول يوم 23 فبراير الجاري بينما الدور الثاني ونهاية المرحلة الثانية يوم 24 مارس المقبل.

وتوج الزمالك باللقب في المواسم الخمسة الأخيرة، فيما ظفر به الأهلي آخر مرة في 2016.

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