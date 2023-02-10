"انقذنا وسنجدد لك".. سامبدوريا يضم خيسيه بشرط في العقد

أعلن نادي سامبدوريا الإيطالي عن تعاقده مع خيسيه رودريجيز في صفقة انتقال حر.

ووقّع خيسيه على عقود انتقاله إلى سامبدوريا حتى نهاية الموسم الجاري.

ويحتوي العقد على خيار التمديد لموسم إضافي حال نجاح سامبدوريا في البقاء بالدوري الإيطالي الممتاز.

ولم يكن خيسيه مرتبطًا بأي فريق منذ فسخ عقده مع أنقرة جوتشو التركي في شهر يناير الماضي.

وتعد تلك التجربة هي الأولى لـ خيسيه في الملاعب الإيطالية بعد أن لعب سابقًا في إسبانيا وفرنسا وإنجلترا والبرتغال وتركيا.

وعقد سامبدوريا 8 صفقات في سوق الانتقالات الشتوية، أتبعها بصفقة خيسيه.

وانضم سابقًا الحارس السلوفيني مارتن تورك، والمهاجم الهولندي سام لاميرز، ولاعب الوسط الفرنسي ميشيل كويسانس، والظهيرا لإيطالي أليساندرو زانولي، ولاعب الوسط المغربي عبد الحميد صابيري، ولاعب الوسط التركي أميرهان إلكهان، والمدافع الألماني كوراي جونتر، والمدافع الهولندي برام نويتينك.

ويحتل سامبدوريا المركز 19 -قبل الأخير- في الدوري الإيطاالي برصيد 10 نقاط، بفارق 8 نقاط كاملة عن أقرب مراكز الهبوط.

من جانبه، فـ خيسيه (29 عامًا) لا يزال يبحث عن الاستقرار بعد العديد من المحطات.

وبدأ خيسيه مسيرته في ريال مدريد وتم تصعيده للفريق الأول في 2013، وخاض معه 94 مباراة، سجل خلالها 18 هدفًا وصنع 15.

ثم انتقل خيسيه إلى باريس سان جيرمان في أغسطس 2016 مقابل 25 مليون يورو، وطوال 4 سنوات لم يخض معه إلا 18 مباراة، سجل خلالها هدفين، وخرج معارًا إلى فرق عديدة.

ومر خيسيه عبر لاس بالماس، وستوك سيتي، وريال بيتيس، وسبورتنج لشبونة، ثم عاد لـ لاس بالماس بشكل نهائي في دوري الدرجة الثانية الإسباني، قبل أن ينتقل إلى أنقرة جوتشو مطلع الموسم الجاري لكنه انفصل عنه بعد أشهر قليلة.