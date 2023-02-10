الأرجنتيني الخامس.. دييجو كوكا مديرا فنيا لـ منتخب المكسيك

أصبح الأرجنتيني دييجو كوكا المدير الفني الجديد لـ منتخب المكسيك خلفا لمواطنه جيراردو مارتينيو.

المدرب فسخ تعاقده بالتراضي مع تيجيريس أونال المكسيكي بعد 40 يوما فقط من قيادة الفريق، واكتفى خلالها بـ 5 مباريات والفوز في 3 والتعادل في 2.

وكان مارتينيو قد رحل عن تدريب المكسيك عقب نهاية مشواره المنتخب في كأس العالم 2022 بالخروج من دور المجموعات.

وقال كوكا في المؤتمر الصحفي عقب تعيينه: "بالنسبة لي، هذا شيء مهم للغاية كوني مدربا في بلد منحني الكثير، جعلتني المكسيك أنمو كشخص كمحترف ورحبوا بي كمدرب".

وأضاف "الجميع يبحث عن الشيء ذاته وهو الأفضل للمنتخب المكسيكي، والهدف هو وضع المكسيك في المرتبة الأولى".

وأكمل "أعرف لاعب كرة القدم المكسيكي كلاعب وكمدرب، وأعرف كيف يفكر، ولديه موهبة والعديد من الفرص للنمو. أعلم أنه إذا استخرج كل موهبته ووضعها في خدمة الفريق، يمكننا أن نكون جيدين جدا".

وسيتولى كوكا البالغ 50 عاما تدريب التري حتى صيف 2026 حيث كأس العالم.

وبات كوكا الأرجنتيني الخامس الذي يتولى تدريب التري بعد لويس سيزار ميونتي (1991-1992) وفيسنتي رودريجيز (1992) وريكاردو لا فولبي (2006-2006) وتاتا مارتينيو (2019-2022).

وستكون تلك أول مهمة لتدريب منتخب في مسيرته، بعد مشوار طويل مع الأندية بين الأرجنتين وكولومبيا والمكسيك.

كوكا بدأ مسيرته كلاعب مع ريفر بليت الأرجنتيني عام 1990 ثم تنقل بين أكثر من فريق من الأرجنتين والمكسيك حتى اعتزل بقميص أرجنتينيوس جونيورز في 2006.

مسيرته كمدرب بدأت من العام التالي مباشرة مع فريق سي إيه أي الأرجنتيني، ثم قاد فرق خيمناسيا لابلاتا وهوراكان وديفينسيا إي خوسيتسيا وراسينج كلوب في الأرجنتين، وتوج مع الأخير بلقب الدوري الأرجنتيني في 2014.

كما درّب سانتوس لاجونا المكسيكي في 2011 في تجربة أولى خارج البلاد حينها، انتهت بعد 11 مباراة فقط.

حينها أصبح أسوأ مدرب يبدأ مشواره مع الفريق في تاريخ النادي بعد خسارته مبارياته الست الأولى مع الفريق بين الدوري المكسيكي ودوري أبطال كونكاكاف.

وخرج مجددا في 2016 صوب ميليوناريوس الكولومبي ولم تدم أيضا التجربة سوى 11 مباراة.

عاد إلى المكسيك في 2018 من بوابة تيهوانا لكنه استمر 10 أشهر قاد فيها الفريق خلال 45 مباراة.

ما بين 2019 و2020 قاد روزاريو سنترال الأرجنتيني، وبعدها مباشرة انتقل لقيادة أطلس المكسيكي في تجربة استمرت عامين شهدت تتويجه بلقب الدوري بمرحلتي إبرتورا وكلاوسورا وهو ما حدث لأول مرة منذ 70 للفريق.

وحصد بعد الثنائية جائزة أفضل مدرب في موسم 2021-2022 وقاد فريق كل النجوم للدوري المكسيكي.

وتولى تدريب أونال تيجريس المكسيكي في الأول من يناير 2023 لكن لم تستمر مسيرته سوى 5 مباريات فقط حتى أصبح المدير الفني للتري.

وتستضيف المكسيك نهائيات كأس العالم 2026 رفقة الولايات المتحدة وكندا.

وسيكون أول بطولة رسمية يخوضها المدير الفني الأرجنتيني مع المكسيك هي الكأس الذهبية 2023.