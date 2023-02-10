ذا بيست - رغم الإصابة الطويلة.. بوتياس على رأس المرشحات لأفضل لاعبة في العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن القائمة النهائية للمرشحات لجائزة أفضل لاعبة في العالم "ذا بيست" 2022.

وشهدت القائمة تواجد الإسبانية أليكسيا بوتياس، والإنجليزية بيث ميد، والأمريكية أليكس مورجان.

وبذلك تم استبعاد الإسبانية أيتانا بونماتي لاعبة برشلونة، والبرازيلية ديبينيا لاعبة نورث كارولينا، والكندية جيسي فلمينج لاعبة تشيلسي، والنرويجية أدا هيجيربيرج لاعبة أوليمبيك ليون، والأسترالية سام كير لاعبة تشيلسي، والهولندية فيفيان ميديما لاعبة أرسنال، وزميلتها الإنجليزية لياه ويليامسون، والألمانية لينا أوبيردوف لاعبة فولفسبورج، ومواطنتها وزميلتها أليكساندرا بوب، والفرنسية ويندي رينارد لاعبة ليون، والإنجليزية كيرا والش لاعبة برشلونة.

بيث ميرد

ميرد (27 عامًا) مهاجمة أرسنال قادت بلادها إنجلترا إلى لقب يورو 2022 في إنجاز تاريخي.

وحلت ميرد ثانية في صراع الكرة الذهبية 2022 خلف أليكسيا بوتياس.

وحصدت ميرد الحذاء الذهبي في يورو 2022 بتسجيلها 6 أهداف، كما كانت أفضل لاعبة في البطولة، وصاحبة أكبر عدد من التمريرات الحاسمة.

أليكس مورجان

مورجان (33 عامًا) مهاجمة سان دييجو ويف الأمريكي، ساعدت منتخب بلادها على الفوز بكأس أمريكا الشمالية بتسجيلها هدف الفوز في النهائي على كندا، وحصدت جائزة الحذاء الذهبي، كما فازت بجائزة هدافة الدوري الأمريكي 2022.

وسبق لـ مورجان اللعب في صفوف أوليمبيك ليون وتوتنام هوتسبير وأورلاندو برايد.

وتمتلك مورجان أكثر من 200 مباراة دولية مع منتخب الولايات المتحدة، سجلت خلالها أكثر من 100 هدف.

أليكسيا بوتياس

بوتياس (29 عامًا) جناح برشلونة تعرضت لقطع في الرباط الصليبي الصيف الماضي مما غيبها عن منافسات يورو 2022.

ورغم إصابتها الطويلة، لكنها كانت قد ساهمت في تتويج برشلونة بالدوري الإسباني وكذلك احتلال المركز الثاني في دوري أبطال أوروبا.

وفازت بوتياس بالكرة الذهبية في 2021 و2022، وكذلك حصدت جائزة ذا بيست العام الماضي.

وكانت بوتياس أفضل لاعبة في دوري أبطال أوروبا 2022 رغم عدم حصد اللقب.

وانطلقت الجائزة عام 2016 وفازت بها كارلي لويد، ثم حصدت الهولندية ليكي مارتنز لقب 2017، وفازت البرازيلية مارتا في 2018، ثم الأمريكية ميجان رابينو في 2019، ومن بعدها الإنجليزية لوسي برونز في 2020، وأخيرا الإسبانية بوتياس في 2021.