كأس العالم للأندية - الأهلي بزيه التقليدي أمام فلامنجو

أقيم الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلي لتحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية، وذلك مساء اليوم بقاعة المؤتمرات في استاد ابن بطوطة بمدينة طنجة بالمغرب.

وحضر الاجتماع خالد مرتجي أمين الصندوق والمنسق العام للبعثة على رأس وفد الأهلي، الذي ضم أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي، وسمير عدلي المدير الإداري، وجمال جبر مدير الإعلام، وحنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص، وعلاء صلاح المنسق الأمني، وأحمد الطوخي مسؤول التسويق، وماهر عبد العزيز إداري الفريق.

وحضر وفد اللجنة المنظمة للبطولة ووفد نادي فلامنجو البرازيلي، وذلك للتأكيد على كافة الأمور التنظيمية لمباراة تحديد المركز الثالث في البطولة.

يرتدي الأهلي في المباراة زيه التقليدي، القميص الأحمر والشورت الأبيض، بينما يرتدي فريق فلامنجو البرازيلي القميص الأبيض والشورت الأسود.

كما شهد الاجتماع الاتفاق على كافة الأمور التنظيمية لما بعد المباراة، وتسليم الميداليات في أرض الملعب من اللجنة المنظمة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب، والمحدد لها الخامسة والنصف (بتوقيت القاهرة) على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة.

وجاء طاقم حكام المباراة كالتالي:

الجزائري مصطفى غربال - حكم الساحة

الجزائري مقران غوراري - المساعد الأول

التونسي خليل حساني - المساعد الثاني

الأوروجواياني أندريس ماتونتي - الحكم الرابع

الفنزويلي خوان سوتو - حكم الفيديو

الكولومبي نيكولاس جايو - حكم الفيديو المساعد

الأوروجواياني نيكولاس تاران - حكم الفيديو للتسلل

الإسباني خوان مارتينيز - حكم الدعم لتقنية الفيديو

الرابعة

هذه رابع مباراة إقصائية يديرها غربال للنادي الأهلي، في رابع بطولة مختلفة أيضا.

غربال أدار "نهائي القرن" بين الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا 2020، والذي انتهى بفوز الأحمر 2-1.

كما أدار مباراة السوبر الإفريقي 2021 بين الأهلي ونهضة بركان المغربي، وانتهت بفوز الأحمر مجددا 2-0.

خسارة الأهلي الوحيدة مع غربال أتت بركلات الترجيح أمام طلائع الجيش في كأس السوبر المصري 2021.

خارج حدود الإقصائيات، أدار غربال مباراتين للأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا..

الأولى في 2017-2018 في دور المجموعات أمام تاونشيب البوتسواني، وانتهت بفوز الأهلي 3-0.

أما الثانية فكانت أمام سيمبا في مجموعات 2020-2021، وانتهت بفوز الأهلي 1-0.

إجمالا أدار غربال 5 مباريات للنادي الأهلي، فاز فيها الأحمر 4 مرات، وتعادل مرة واحدة (خسرها بركلات الترجيح أمام طلائع الجيش).

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم السبت 11 فبراير.

ويلعب اللقاء على استاد ابن بطوطة في مدينة طنجة.

وتبدأ المباراة في الخامسة والنصف مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة الرياضية المغربية الأرضية، قنوات SSC السعودية على تطبيق شاهد.

وفي مصر، أعلنت قناة تايم سبورتس الأرضية إذاعة مباريات الأهلي حتى نهاية البطولة.

ويلعب الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي.

الأهلي وصل للدور نصف النهائي للمرة الخامسة في تاريخه.

وحصد الأهلي الميدالية البرونزية ثلاث مرات من قبل.