تسيد التمرير.. ماذا قدم طارق حامد أمام العدالة

شارك لاعب الوسط المصري طارق حامد في فوز اتحاد جدة على العدالة بخمسة أهداف دون رد ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من الدوري السعودي.

سجل خماسية العميد رومارينيو في الدقيقة 17، وعبد الرزاق حمد الله "هدفين" في الدقيقتين 37 و67، وإيجور كورونادو في الدقيقة 93، وهارون كامارا في الدقيقة 97.

الفوز رفع رصيد الاتحاد إلى 37 نقطة من 16 مباراة في المركز الثاني (فارق الأهداف 22+)، متخطيا الشباب الذي تراجع إلى المركز الثالث بفارق الأهداف (+21)، كما لعب مباراة أكثر.

ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي بـ 37 نقطة أيضا من 16 مباراة، بفارق الأهداف (+26).

ماذا قدم طارق حامد أمام العدالة؟

دقائق اللعب: 90

لمسات الكرة: 106

التمريرات الصحيحة: 96 من 99

دقة التمرير: 97%

التمريرات المفتاحية: 1

الكرات الطويلة الصحيحة: 4 من 4

التشتيت: 1

التدخلات: 3

الصراعات الأرضية الناجحة: 3 من 7

الصراعات الهوائية الناجحة: 1 من 1