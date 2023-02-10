تسيد التمرير.. ماذا قدم طارق حامد أمام العدالة
الجمعة، 10 فبراير 2023 - 21:57
كتب : FilGoal
شارك لاعب الوسط المصري طارق حامد في فوز اتحاد جدة على العدالة بخمسة أهداف دون رد ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من الدوري السعودي.
سجل خماسية العميد رومارينيو في الدقيقة 17، وعبد الرزاق حمد الله "هدفين" في الدقيقتين 37 و67، وإيجور كورونادو في الدقيقة 93، وهارون كامارا في الدقيقة 97.
الفوز رفع رصيد الاتحاد إلى 37 نقطة من 16 مباراة في المركز الثاني (فارق الأهداف 22+)، متخطيا الشباب الذي تراجع إلى المركز الثالث بفارق الأهداف (+21)، كما لعب مباراة أكثر.
ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي بـ 37 نقطة أيضا من 16 مباراة، بفارق الأهداف (+26).
ماذا قدم طارق حامد أمام العدالة؟
دقائق اللعب: 90
لمسات الكرة: 106
التمريرات الصحيحة: 96 من 99
دقة التمرير: 97%
التمريرات المفتاحية: 1
الكرات الطويلة الصحيحة: 4 من 4
التشتيت: 1
التدخلات: 3
الصراعات الأرضية الناجحة: 3 من 7
الصراعات الهوائية الناجحة: 1 من 1