صنع هدفا.. ماذا قدم حجازي أمام العدالة

شارك المدافع المصري أحمد حجازي في فوز اتحاد جدة على العدالة بخمسة أهداف دون رد ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من الدوري السعودي.

سجل خماسية العميد رومارينيو في الدقيقة 17، وعبد الرزاق حمد الله "هدفين" في الدقيقتين 37 و67، وإيجور كورونادو في الدقيقة 93، وهارون كامارا في الدقيقة 97.

وصنع حجازي الهدف الخامس الذي سجله كامارا، حيث مرر للأخير لينطلق ويسدد بين قدمي الحارس.

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د90+7' الهدف الخامس لـ الاتحاد عن طريق هارون كامارا



الاتحاد 5 × 0 العدالة#الاتحاد_العدالة | ⁦#SSC pic.twitter.com/0jWxPjXvzG — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 10, 2023

الفوز رفع رصيد الاتحاد إلى 37 نقطة من 16 مباراة في المركز الثاني (فارق الأهداف 22+)، متخطيا الشباب الذي تراجع إلى المركز الثالث بفارق الأهداف (+21)، كما لعب مباراة أكثر.

ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي بـ 37 نقطة أيضا من 16 مباراة، بفارق الأهداف (+26).

ماذا قدم حجازي أمام العدالة؟

دقائق اللعب: 90

التمريرات الحاسمة: 1

التشتيت: 2

الاعتراضات: 1

التدخلات: 1

الصراعات الأرضية الناجحة: 1 من 1

الصراعات الهوائية الناجحة: 5 من 7

لمسات الكرة: 91

التمريرات الصحيحة: 77 من 81

دقة التمرير: 95%

التمريرات المفتاحية: 3

العرضيات الصحيحة: 1 من 1

الكرات الطويلة الصحيحة: 6 من 7

التسديدات على المرمى: 0 من 2