مباشر الدوري الإيطالي - ميلان (1) (0) تورينو.. جوووووول أووووووول

الجمعة، 10 فبراير 2023 - 21:37

كتب : FilGoal

براهيم دياز - توماس رينكون - ميلان - تورينو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ميلان وتورينو في الجولة 22 من الدوري الإيطالي.

ويلتقي الفريقان على ملعب سان سيرو معقل الروسونيري.

ويحتل ميلان المركز السادس برصيد 38 نقطة.

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بينما يأتي تورينو سابعا برصيد 30 نقطة.

يذكر أن تورينو فاز ذهابا 1-0، وأقصى ميلان من ثمن نهائي كأس إيطاليا بالنتيجة ذاتها بعد الوصول لشوطين إضافيين.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هـنـــــــــــــــــــــا.

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ق 62: أوليفييه جيرو يسجل الأووووول.. عرضية من ثيو ورأسية من الفرنسي تسكن الشباك.

ق 56: تسديدة قوية من جيرو يتصدى لها الحارس وتسقط من يده لكنه يلحق بها من على خط المرمى.

ق 54: الحارس يتألق في التصدي لكرة لياو بعد عرضية من جيرو جعلت البرتغالي في مواجهة المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 36: خطأ من كيير وسانابيريا يخطف الكرة لكن حارس ميلان في الموعد.

ق 16: تسديدة قوية من ساناربيا تمر بجوار القائم الأيسر.

بداية اللقاء

ميلان تورينو الدوري الإيطالي
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