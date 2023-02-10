استراحة الدوري الإيطالي - ميلان (0) (0) تورينو.. نهاية الشوط الأول
الجمعة، 10 فبراير 2023 - 21:37
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ميلان وتورينو في الجولة 22 من الدوري الإيطالي.
ويلتقي الفريقان على ملعب سان سيرو معقل الروسونيري.
ويحتل ميلان المركز السادس برصيد 38 نقطة.
بينما يأتي تورينو سابعا برصيد 30 نقطة.
يذكر أن تورينو فاز ذهابا 1-0، وأقصى ميلان من ثمن نهائي كأس إيطاليا بالنتيجة ذاتها بعد الوصول لشوطين إضافيين.
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ق 36: خطأ من كيير وسانابيريا يخطف الكرة لكن حارس ميلان في الموعد.
ق 16: تسديدة قوية من ساناربيا تمر بجوار القائم الأيسر.
بداية اللقاء
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