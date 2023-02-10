نطحة ومئوية.. حمد الله يقود الاتحاد لسحق العدالة بمشاركة حجازي وحامد

عرض كاسح انتهى بفوز اتحاد جدة على العدالة بخمسة أهداف دون رد ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من الدوري السعودي.

سجل خماسية العميد رومارينيو في الدقيقة 17، وعبد الرزاق حمد الله "هدفين" في الدقيقتين 37 و67، وإيجور كورونادو في الدقيقة 93، وهارون كامارا في الدقيقة 97.

وشارك الثنائي المصري، المدافع أحمد حجازي ولاعب الوسط طارق حامد منذ بداية المباراة إلى نهايتها.

أقام لاعبو العدالة ممرا شرفيا للاعبي اتحاد جدة الفائز بكأس السوبر السعودي، بعد فوزه على النصر في نصف النهائي ثم الفيحاء في النهائي.

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لاعبو ⁧العدالة ⁩ يقيمون ممر شرفي للاعبي ⁧الاتحاد⁩ بعد تحقيقهم بطولة كأس السوبر 🏆#الاتحاد_العدالة | ⁦#SSC pic.twitter.com/qNuHKVy191 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 10, 2023

والهدف الأول لم يتأخر، إذ سجله رومارينيو في الدقيقة 17 برأسية بعد عرضية من برونو هنريكي.

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د17' الهدف الأول لـ الاتحاد عن طريق رومارينهو



الاتحاد 1 × 0 العدالة#الاتحاد_العدالة | ⁦#SSC pic.twitter.com/JBETvKNZ9H — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 10, 2023

وفي الدقيقة 23 أجرى العدالة تبديلا اضطراريا مبكرا بنزول حسن الحبيب بدلا من إيدسون المصاب.

وأتى الهدف الثاني بتوقيع المغربي عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 37 تبادل للكرة مع رومارينيو وتسديدة رائعة على حدود المنطقة.

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د37' الهدف الثاني لـ الاتحاد عن طريق حمدالله



الاتحاد 2 × 0 العدالة#الاتحاد_العدالة | ⁦#SSC pic.twitter.com/apRnCWDksU — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 10, 2023

وفي الشوط الثاني تعرض فهد الحربي لاعب الفيحاء للطرد بسبب نطحة ضد عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 59.

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حكم المباراة يشهر البطاقة الحمراء على لاعب العدالة فهد الحربي 🟥#الاتحاد_العدالة | ⁦#SSC pic.twitter.com/Q042eDRYIF — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 10, 2023

عاد حمد الله مباشرة وسجل هدفه الثاني، وثالث أهداف العميد بعد عرضية عبد العزيز البيشي التي تسلمها وسدد في المرمى في الدقيقة 67.

الهدف هو رقم 100 للمهاجم المغربي في الدوري السعودي، وهو هدفه الحادي عشر في الدوري هذا الموسم.

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د67' الهدف الثالث لـ الاتحاد عن طريق حمدالله



الاتحاد 3 × 0 العدالة#الاتحاد_العدالة | ⁦#SSC pic.twitter.com/GwHEoWdC8J — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 10, 2023

وأجرى العدالة تبديلين في الدقيقة 71 بنزول عبد العزيز العلوي وخالد الحامدي بدلا من أحمد العوفي وعبد الرحمن الحريب.

فيما حل هارون كامارا بدلا من رومارينيو على الجانب الآخر في الدقيقة 73، ثم مهند شنقيطي ومروان الشافعي بدلا من أحمد بامسعود وعبد الرزاق حمد الله.

وفي الدقيقة 88 أتى عوض النشري وعبد الكريم مغربي بدلا من عبد العزيز البيشي وبرونو هنريكي.

وأخيرا سجل إيجور كورونادو الرابع من ركلة جزاء بتسديدة على يسار الحارس في الدقيقة 93.

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د90+4' الهدف الرابع لـ الاتحاد عن طريق كورنادو



الاتحاد 4 × 0 العدالة#الاتحاد_العدالة | ⁦#SSC pic.twitter.com/He9bpDaCbO — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 10, 2023

الحفل استمر في الدقيقة 97 بهدف هارون كامارا بعد مراوغة فردية رائعة وتسديدة بين قدمي الحارس.

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د90+7' الهدف الخامس لـ الاتحاد عن طريق هارون كامارا



الاتحاد 5 × 0 العدالة#الاتحاد_العدالة | ⁦#SSC pic.twitter.com/0jWxPjXvzG — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 10, 2023

الفوز رفع رصيد الاتحاد إلى 37 نقطة من 16 مباراة في المركز الثاني (فارق الأهداف 22+)، متخطيا الشباب الذي تراجع إلى المركز الثالث بفارق الأهداف (+21)، كما لعب مباراة أكثر.

ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي بـ 37 نقطة أيضا من 16 مباراة، بفارق الأهداف (+26).

أما العدالة، فيحتل المركز الخامس عشر قبل الأخير برصيد 9 نقاط.