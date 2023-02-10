نطحة ومئوية.. حمد الله يقود الاتحاد لسحق العدالة بمشاركة حجازي وحامد

الجمعة، 10 فبراير 2023 - 21:33

كتب : FilGoal

الاتحاد السعودي

عرض كاسح انتهى بفوز اتحاد جدة على العدالة بخمسة أهداف دون رد ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من الدوري السعودي.

سجل خماسية العميد رومارينيو في الدقيقة 17، وعبد الرزاق حمد الله "هدفين" في الدقيقتين 37 و67، وإيجور كورونادو في الدقيقة 93، وهارون كامارا في الدقيقة 97.

وشارك الثنائي المصري، المدافع أحمد حجازي ولاعب الوسط طارق حامد منذ بداية المباراة إلى نهايتها.

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أقام لاعبو العدالة ممرا شرفيا للاعبي اتحاد جدة الفائز بكأس السوبر السعودي، بعد فوزه على النصر في نصف النهائي ثم الفيحاء في النهائي.

والهدف الأول لم يتأخر، إذ سجله رومارينيو في الدقيقة 17 برأسية بعد عرضية من برونو هنريكي.

وفي الدقيقة 23 أجرى العدالة تبديلا اضطراريا مبكرا بنزول حسن الحبيب بدلا من إيدسون المصاب.

وأتى الهدف الثاني بتوقيع المغربي عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 37 تبادل للكرة مع رومارينيو وتسديدة رائعة على حدود المنطقة.

وفي الشوط الثاني تعرض فهد الحربي لاعب الفيحاء للطرد بسبب نطحة ضد عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 59.

عاد حمد الله مباشرة وسجل هدفه الثاني، وثالث أهداف العميد بعد عرضية عبد العزيز البيشي التي تسلمها وسدد في المرمى في الدقيقة 67.

الهدف هو رقم 100 للمهاجم المغربي في الدوري السعودي، وهو هدفه الحادي عشر في الدوري هذا الموسم.

وأجرى العدالة تبديلين في الدقيقة 71 بنزول عبد العزيز العلوي وخالد الحامدي بدلا من أحمد العوفي وعبد الرحمن الحريب.

فيما حل هارون كامارا بدلا من رومارينيو على الجانب الآخر في الدقيقة 73، ثم مهند شنقيطي ومروان الشافعي بدلا من أحمد بامسعود وعبد الرزاق حمد الله.

وفي الدقيقة 88 أتى عوض النشري وعبد الكريم مغربي بدلا من عبد العزيز البيشي وبرونو هنريكي.

وأخيرا سجل إيجور كورونادو الرابع من ركلة جزاء بتسديدة على يسار الحارس في الدقيقة 93.

الحفل استمر في الدقيقة 97 بهدف هارون كامارا بعد مراوغة فردية رائعة وتسديدة بين قدمي الحارس.

الفوز رفع رصيد الاتحاد إلى 37 نقطة من 16 مباراة في المركز الثاني (فارق الأهداف 22+)، متخطيا الشباب الذي تراجع إلى المركز الثالث بفارق الأهداف (+21)، كما لعب مباراة أكثر.

ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي بـ 37 نقطة أيضا من 16 مباراة، بفارق الأهداف (+26).

أما العدالة، فيحتل المركز الخامس عشر قبل الأخير برصيد 9 نقاط.

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