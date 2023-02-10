للمباراة السادسة تواليا.. مرموش على دكة بدلاء فولفسبورج أمام شالكه

الجمعة، 10 فبراير 2023 - 20:51

كتب : FilGoal

عمر مرموش

يتواجد عمر مرموش الجناح المصري على مقاعد بدلاء فولفسبورج في افتتاح الجولة 20 من الدوري الألماني أمام شالكه.

ويبدأ مرموش للمباراة السادسة على التوالي من على مقاعد البدلاء في الدوري الألماني.

فتأتي المشاركة الأخيرة له كأساسي ضد بوروسيا دورتموند في نوفمبر 2022 ومنذ ذلك الحين يلعب كبديل.

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ولم يغب مرموش عن أي مباراة تحت قيادة نيكو كوفاتش الموسم الحالي في الدوري وكأس ألمانيا.

فخاض 22 مباراة سجل خلالها 4 أهداف.

وجاء تشكيل الذئاب:

حراسة المرمى: كوين كاستيلز

الدفاع: باولو أوتافيو – فان دي فين - سيباستيان بورناو – ريديل باكو

الوسط: ماكسيميليان أرنولد – يانيك جيرهاردت – ماتياس سفينبيرج

الهجوم: ياكوب كامينسكي - يوناس ويند – باتريك فييمر

ويحتل فولفسبورج المركز السابع برصيد 29 نقطة.

فيما يتذيل شالكه صاحب الأرض الترتيب برصيد 11 نقطة.

عمر مرموش فولفسبورج الدوري الألماني
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