للمباراة السادسة تواليا.. مرموش على دكة بدلاء فولفسبورج أمام شالكه

يتواجد عمر مرموش الجناح المصري على مقاعد بدلاء فولفسبورج في افتتاح الجولة 20 من الدوري الألماني أمام شالكه.

ويبدأ مرموش للمباراة السادسة على التوالي من على مقاعد البدلاء في الدوري الألماني.

فتأتي المشاركة الأخيرة له كأساسي ضد بوروسيا دورتموند في نوفمبر 2022 ومنذ ذلك الحين يلعب كبديل.

ولم يغب مرموش عن أي مباراة تحت قيادة نيكو كوفاتش الموسم الحالي في الدوري وكأس ألمانيا.

فخاض 22 مباراة سجل خلالها 4 أهداف.

وجاء تشكيل الذئاب:

حراسة المرمى: كوين كاستيلز

الدفاع: باولو أوتافيو – فان دي فين - سيباستيان بورناو – ريديل باكو

الوسط: ماكسيميليان أرنولد – يانيك جيرهاردت – ماتياس سفينبيرج

الهجوم: ياكوب كامينسكي - يوناس ويند – باتريك فييمر

🐺 STARTING 11 🐺 Here's how we will kick things off against @s04_us ⬇️ #VfLWolfsburg 🟢⚪️ pic.twitter.com/1UjKQBkTOg — VfL Wolfsburg EN/US 🇬🇧 🇺🇸 (@VfLWolfsburg_EN) February 10, 2023

ويحتل فولفسبورج المركز السابع برصيد 29 نقطة.

فيما يتذيل شالكه صاحب الأرض الترتيب برصيد 11 نقطة.