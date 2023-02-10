انتهت في الدوري السعودي - اتحاد جدة (5) - (0) العدالة.. خماسية

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة اتحاد جدة ضد العدالة ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

ويشارك الثنائي المصري، المدافع أحمد حجازي ولاعب الوسط طارق حامد بصفة أساسية مع الاتحاد.

وجاء تشكيل العميد كالتالي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: مد الله العليان - أحمد حجازي - عمر هوساوي - أحمد بامسعود

خط الوسط: طارق حامد - إيجور كورنادو

أمامهما: برونو هنريكي - عبد العزيز البيشي - رومارينيو

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله

البدلاء: عبد الله الجدعاني - عبد الكريم مغربي - مروان الصحفي - هارون كامارا - عبد الرحمن العبود - مهند الشنقيطي - زكريا هوساوي - عوض الناشري - محمد الصيعري

ويحتل الاتحاد المركز الثالث برصيد 34 نقطة من 15 مباراة، ويسبقه النصر بـ 37 نقطة من 16 مباراة، والشباب بنفس الرصيد من 17 مباراة.

--------

ق 97 الخامس من هارون كامارا بين قدمي الحارس

ق 93 إيجور كورونادو يسجل الرابع من ركلة جزاء.. تسديدة على يسار الحارس

ق 88 عوض النشري وعبد الكريم مغربي بدلا من عبد العزيز البيشي وبرونو هنريكي

ق 78 مهند شنقيطي ومروان الشافعي بدلا من أحمد بامسعود وعبد الرزاق حمد الله

ق 73 هارون كامارا بدلا من رومارينيو.

ق 71 عبد العزيز العلوي وخالد الحامدي بدلا من أحمد العوفي وعبد الرحمن الحريب.

هذا الهدف هو رقم 100 لحمد الله في الدوري السعودي.

video:5

د67' الهدف الثالث لـ الاتحاد عن طريق حمدالله



الاتحاد 3 × 0 العدالة#الاتحاد_العدالة | ⁦#SSC pic.twitter.com/GwHEoWdC8J — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 10, 2023

ق 67 جووووول حمد الله يسجل الثالث بعد عرضية عبد العزيز البيشي.. المغربي يتسلم ويسدد في المرمى

video:4

حكم المباراة يشهر البطاقة الحمراء على لاعب العدالة فهد الحربي 🟥#الاتحاد_العدالة | ⁦#SSC pic.twitter.com/Q042eDRYIF — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 10, 2023

ق 59 طرد فهد الحربي لاعب الفيحاء بسبب نطحة ضد عبد الرزاق حمد الله

استراحة

video:3

د37' الهدف الثاني لـ الاتحاد عن طريق حمدالله



الاتحاد 2 × 0 العدالة#الاتحاد_العدالة | ⁦#SSC pic.twitter.com/apRnCWDksU — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 10, 2023

ق 37 جووووول عبد الرزاق حمد الله يسجل الثاني بعد تبادل للكرة مع رومارينيو تسديدة رائعة على حدود المنطقة.. 2-0

ق 23 تبديل اضطراري في صفوف العدالة بنزول حسن الحبيب بدلا من إيدسون

video:2

د17' الهدف الأول لـ الاتحاد عن طريق رومارينهو



الاتحاد 1 × 0 العدالة#الاتحاد_العدالة | ⁦#SSC pic.twitter.com/JBETvKNZ9H — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 10, 2023

ق 17 جووووول رومارينيو يسجل الهدف الأول للاتحاد.. عرضية من برونو هنريكي يسكنها رومارينيو بالرأس في الشباك

بداية المباراة

لاعبو العدالة يقيمون ممرا شرفيا للاعبي الاتحاد أبطال كأس السوبر السعودي.

video:1