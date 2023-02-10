تشكيل اتحاد جدة - حجازي وحامد في مهمة الالتحاق بركب الـ 37

الجمعة، 10 فبراير 2023 - 18:58

كتب : FilGoal

طارق حامد وحجازي وحمد الله في مواجهة الباطن

أعلن البرتغالي نونو سانتو مدرب اتحاد جدة عن تشكيل فريقه لمواجهة العدالة ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

وشهد التشكيل مشاركة الثنائي المصري طارق حامد وأحمد حجازي بصفة أساسية مع الفريق.

وجاء تشكيل العميد كالتالي:

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حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: مد الله العليان - أحمد حجازي - عمر هوساوي - أحمد بامسعود

خط الوسط: طارق حامد - إيجور كورنادو

أمامهما: برونو هنريكي - عبد العزيز البيشي - رومارينيو

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله

البدلاء: عبد الله الجدعاني - عبد الكريم مغربي - مروان الصحفي - هارون كامارا - عبد الرحمن العبود - مهند الشنقيطي - زكريا هوساوي - عوض الناشري - محمد الصيعري

ويحتل الاتحاد المركز الثالث برصيد 34 نقطة من 15 مباراة، ويسبقه النصر بـ 37 نقطة من 16 مباراة، والشباب بنفس الرصيد من 17 مباراة.

طارق حامد أحمد حجازي الدوري السعودي اتحاد جدة
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