الدرجة الثانية - الأرض لا تبتسم لأصحابها في 9 مباريات من 10.. وطرد حسام باولو

الجمعة، 10 فبراير 2023 - 18:54

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

لم تبتسم الأرض في وجه أصحابها خلال مباريات اليوم الجمعة، لحساب الجولة 17 من دوري الدرجة الثانية في المجموعات الثلاث.

وحقق فريق وحيد الفوز على أرضه ضمن مباريات اليوم وكان من نصيب القناة أمام الإنتاج الحربي من توقيع حسام سلامة "باولو" الذي طُرد بسبب الاحتفال الزائد بهدفه.

وأقيمت اليوم 10 مباريات لحساب بواقع 2 في مجموعة الصعيد و7 في مجموعة القاهرة ومباراة في مجموعة الصعيد.

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وإليكم نتائج مباريات اليوم:

مجموعة القاهرة

انتصر زد على الإعلاميين بثلاثة أهداف مقابل هدف، مما جعل الفريق يحافظ على صدارته برصيد 38 نقطة.

وبفضل ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة من الوقت بدلا من الضائع قاد حسام باولو فريقه القناة للفوز بـ 3 نقاط ثمينة.

وبسبب الاحتفال الزائد عقب تسجيل هدف الفوز على الإنتاج الحربي، أشهر الحكم بطاقة صفراء ثانية في وجه اللاعب ومن ثم الحمراء.

وبنتيجة 1-0 خسر السكة الحديد من العبور وظل ثالثا برصيد 33 نقطة بفارق 5 نقاط عن الصدارة.

وبنفس النتيجة انتصر المستقبل وبورتو السويس على النصر والترسانة على الترتيب.

وتعادل المصرية للاتصالات مع بتروجت سلبيا، فيما فاز كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 3-1 على منتخب السويس الذي ظل خامسا برصيد 26 نقطة.

مجموعة الصعيد

انتصر الجونة خارج أرضه بهدف دون رد أمام الفيوم.

وبنفس النتيجة فاز بترول أسيوط على المنيا.

مجموعة بحري

حسم التعادل السلبي مباراة المجد السكندري مع بروكسي.

الدرجة الثانية مجموعة الصعيد مجموعة القاهرة مجموعة بحري
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