رشدان يقود منتخب الشباب للفوز على جنوب السودان

تغلب منتخب مصر تحت 20 عاما على جنوب السودان في المباراة الودية التي جمعتهما في إطار استعدادات الفراعنة لخوض كأس أمم إفريقيا للشباب.

سجل عبد الرحمن رشدان لاعب الأهلي هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد نادر السيد

خط الدفاع: عمر فايد - عبد الرحمن رشدان - أحمد رضا - محمد فارس

خط الوسط: ماجد هاني - خالد عوض - كريم الدبيس

خط الهجوم: أحمد نادر حواش - صلاح باشا - عمر الساعي

وحضر المباراة جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وحلمي مشهور عضو مجلس الإدارة.

كما حضرها البرتغالي روي فيتوريا مدرب المنتخب الأول، والبرازيلي روجيرو ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي.

وأدار المباراة الحكم محمد معروف، بمعاونة يوسف البساطي وهاني عبد الفتاح، ومحمود ناجي حكما رابعا.

وتحتضن مصر بطولة أمم إفريقيا للشباب في الفترة من 18 فبراير إلى 12 مارس المقبل.

وتؤهل هذه البطولة إلى منافسات كأس العالم للشباب تحت 20 عاما، والتي ستقام عام 2023 في إندونيسيا.

وجاءت قائمة منتخب مصر للبطولة كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد نادر السيد - كريم أحمد نبيل - مصطفى مخلوف.

الدفاع: عبد الرحمن رشدان - عبد الرحمن جودة - عمر فايد - يوسف شعبان - أحمد رضا - إياد العسقلاني - إسلام عبد الله المتولي - كريم الدبييس - رأفت خليل - خالد عوض.

الوسط: محمد فارس - طارق علاء - عمر الساعي - ماجد هاني - محمد حمدي - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - أحمد نادر حواش - يوسف عزب.

الهجوم: صلاح باشا - أحمد شريف - يوسف حسن - بلال مظهر - محمود أحمد مرسي.

🔴 منتخب مصر للشباب لديه مهمة جديدة في كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما.. إليكم القائمة النهائية للمهمة👇#هنشرف_مصر 🇪🇬pic.twitter.com/rbdvNCyo6j — EFA.eg (@EFA) February 9, 2023

ويتواجد مصطفى مخلوف حارس مرمى الأهلي مع النادي في المغرب للمشاركة في كأس العالم للأندية، على أن ينضم لمعسكر المنتخب فور العودة.

نظام البطولة

يشارك في هذه النسخة 12 منتخبا إفريقيا يتم تقسيمهم على 3 مجموعات.

وتستمر البطولة بعد ذلك بالنظام الإقصائي المعتاد في نصف النهائي والنهائي.

وكانت البطولة الإفريقية تضم 8 فرق فقط، يتم تقسيمهم إلى مجموعتين، وهو ما تم تغييره في النسخة الحالية.

المنتخبات المشاركة

المجموعة الأولى: مصر - موزمبيق - السنغال - نيجيريا

المجموعة الثانية: أوغندا - إفريقيا الوسطى - جنوب السودان - الكونغو

المجموعة الثالثة: جامبيا - تونس - بنين - زامبيا

وتستضيف مصر البطولة على 3 ملاعب هي: القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس.

وسبق لمنتخب مصر التتويج باللقب في تلك المرحلة أربع مرات أعوام 1981 و1991 و2003 و2013.

فيما حصل الفراعنة الصغار على الوصافة في 2005 والبرونزية في 1993 و2001 و2011.

ويحتل منتخب نيجيريا صدارة الأبطال التاريخيين لهذه المسابقة بـ 7 ألقاب، يليها غانا حامل اللقب بالتساوي مع مصر (4 مرات).