بيلد: بايرن يوقع غرامة تاريخية غير مسبوقة على نوير

يستعد بايرن ميونيخ لتوقيع غرامة مالية ضخمة على قائده مانويل نوير.

ويأتي تحرك إدارة بايرن بعد التصريحات الجدلية التي أطلقها نوير قبل أسبوع.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن بايرن سيخصم شهرًا كاملًا من راتب نوير.

وبالتالي ستبلغ الغرامة مليون و600 ألف يورو، وهي أكبر غرامة مالية على أي لاعب في تاريخ بايرن ميونيخ.

يأتي ذلك في تكرار لموقف القائد السابق فيليب لام الذي تعرض لعقوبة عام 2010 بسبب تصريحات صحفية.

لكن العقوبة بلغت وقتها 50 ألف يورو وكانت قياسية رغم أنها لا تقارن بقيمة عقوبة نوير في 2023.

وانتقد نوير بشكل لاذع قرار إدارة بايرن ميونيخ بإقالة توني تابالوفيتش مدرب حراس المرمى.

وأثارت تصريحات نوير عاصفة مدوية، وتنبأ البعض بتحرك بايرن واتخاذ قرار برحيل حارسه التاريخي.

وتحدث نوير عن إقالة المدرب لشبكة ذا أثليتك قائلا: "إقالة تابالوفيتش جعلتني أشعر كأن قلبي قد اقتلع".

وذكرت قناة SPORT1 الألمانية أن المشاكل التي أدت لإقالته بدأت منذ الموسم الماضي بين يوليان ناجلزمان مدرب بايرن وتوني تابالوفيتش.

وأوضح التقرير أن ناجلزمان كان منزعجا من تسريب الخلافات بين أعضاء الطاقم التدريبي إلى مانويل نوير ثم إلى الفريق بأكمله عبر تابالوفيتش.

وكان ألكسندر نوبل حارس بايرن المعار إلى موناكو قد شكى من قلة تواصل مدرب الحراس معه بعد إعارته للفريق الفرنسي.

وقال نوبل قبل أيام "علاقتي مع توني تابالوفيتش مدرب الحراس كانت طبيعية عندما كنت في بايرن. منذ ذلك الحين لم يكن هناك أي اتصال يذكر".

من جهته، أبدى تابالوفيتش دهشته من قرار إقالته، حين قال عبر حسابه الشخصي على إنستجرام "بعد أكثر من 10 أعوام، انتهى مشواري مع بايرن بشكل مفاجئ".

وأضاف الألماني ذو الأصول الكرواتية "أود أن أشكر كل من قابلتهم خلال السنوات القليلة الماضية والذين تشرفت بالعمل معهم، أنا ممتن جدًا لذلك".

أما مانويل نوير فكتب عبر إنستجرام "اليوم نهاية حقبة بالنسبة لبايرن ميونيخ، كل هذه النجاحات لم تكن لتتحقق بدونك".

وأتم "أخيرا وليس آخرًا، لقد قمت بتشكيل أسلوب لعبي في حراسة المرمى ورفعه إلى مستوى جديد.. سأفتقدك".