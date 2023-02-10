التشكيل - تغييران في دفاع ووسط غزل المحلة.. وفادي فريد يجاور أوكلي في هجوم المقاولون

أجرى عبد الباقي جمال المدير الفني لـ غزل المحلة تغييرين أمام المقاولون العرب في الجولة 18 من الدوري المصري.

ويبدأ هاني عادل وإبراهيم كونيه في التشكيل الأساسي على حساب محمد جابر ومحمد عبد الرازق "بازوكا".

فيما بدأ المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب بثنائية فادي فريد وجون أوكلي في الهجوم.

ويغيب عمر فايد ويوسف العزب بعد انضمام الثنائي لمنتخب مصر للشباب الذي يستعد للمشاركة في أمم إفريقيا للشباب والتي تستضيفها مصر في 19 فبراير الجاري.

وجاء تشكيل زعيم الفلاحين:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

الدفاع: إيهاب سمير - هاني عادل – معاذ الحناوي – محمود علاء

الوسط: أحمد النادري – خالد الإخميمي – إبراهيم كونيه

الهجوم: كريم مصطفى – أحمد الشيخ – جابريل أوروك

وعلى دكة البدلاء: عمرو شعبان – محمد جابر – طارق سامي – أحمد الجعيدي – حازم مرسي – إبراهيم عايش – عبد الرحمن عاطف – محمد نبيه – مصطفى أسامة.

فيما جاء تشكيل ذئاب الجبل:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

الدفاع: أحمد علاء – فاروقا نور الدين – أحمد عيد تمساح

الوسط: جوزيف أوشايا – عبد الرحمن خالد "جبنة" – محمد مجلي – أحمد الشيمي - لويس إدوار

الهجوم: جون أوكلي – فادي فريد

ويجلس على دكة البدلاء: أحمد عربي - محمد رزق – محمد سالم – عمر فتحي – لؤي وائل – محمد شوقي غريب – مامادو نياص – محمد هاني "تريكة" – أحمد عاطف "قطة"

ويحتل المحلة المركز السابع برصيد 26 نقطة.

ويسبقه المقاولون العرب الذي لم يعرف طعم الخسارة في 2023 برصيد 28 نقطة في المركز السادس.