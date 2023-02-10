تقرير: جماهير فلامنجو تستعد لرفع دعوى ضد فيفا قبل مواجهة الأهلي

الجمعة، 10 فبراير 2023 - 16:26

كتب : FilGoal

فلامنجو

تستعد جماهير فلامنجو لرفع دعوى قضائية ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب تغيير ملعب المباراة أمام الأهلي.

ويلتقي فلامنجو مع الأهلي غدا السبت في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية 2022 على ملعب طنجة.

وبحسب موقع "UOL" البرازيلي فإن رابطة مشجعي فلامنجو "Caravana do Haroldo" تستعد لرفع دعوى قضائية بسبب تغيير ملعب المباراة في اللحظات الأخيرة.

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وكان من المفترض أن تُلعب مباراة تحديد المركز الثالث في ملعب مولاي عبد الله بالرباط لكن تم تغييره إلى ملعب طنجة.

وبحسب الموقع فإن مشجعي النادي البرازيلي لم يعجبهم ذلك بسبب حجوزات الإقامة التي قد أقدموا عليها بالفعل بعد تحديد الملعب في الرباط.

الأهلي كان قد خاض مواجهتي أوكلاند سيتي وسياتل ساوندرز على ملعب طنجة في أول دورين من البطولة قبل أن يلتقي مع ريال مدريد على استاد مولاي عبد الله بالرباط.

وكان فلامنجو لعب دور الربع أمام الوداد على ملعب مولاي عبد الله قبل أن يلعب نصف النهائي ضد الهلال على ملعب طنجة.

ويلعب الأهلي في البطولة للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي.

الأهلي وصل للدور نصف النهائي للمرة الخامسة في تاريخه.

وحصد المارد الأحمر الميدالية البرونزية ثلاث مرات من قبل.

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