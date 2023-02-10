مؤتمر عبد الله المعيوف: أعرف لاعبي ريال مدريد جيدا من المتابعة.. ولا نلتفت للصحافة

شدد عبد الله المعيوف لاعب الهلال السعودي على ضرورة تقديم اللاعبين أداء استثنائي أمام ريال مدريد.

ويواجه الهلال منافسه ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية 2022 غدا السبت في التاسعة مساءً على ملعب مولاي عبد الله.

وقال المعيوف في المؤتمر الصحفي: "أنا أعرف لاعبي ريال مدريد جيداً، لأني أتابع كل مبارياتهم"

وأضاف "لا ننظر لحديث الصحافة عن الفريق الأقوى والأضعف، كل ما نعمل عليه هو كيفية تقديم أداءً استثنائيا أمام ريال مدريد".

وواصل "المباراة لن تكون سهلة، لكنني متفائل وأشعر بإحساس رائع، وسنسعى للفوز ورد الجميل لجماهيرنا".

وأتم "أشكر الجماهير التي تساندنا منذ البداية، أتمنى أن يتواصل الدعم غدا كذلك".

وفاز الهلال على منافسه فلامنجو بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022.

وأصبح الهلال ثالث فريق عربي يتأهل لنهائي كأس العالم للأندية بعد الرجاء المغربي (2013) والعين الإماراتي (2018).

كما أصبح ثالث فريق آسيوي يتأهل للنهائي بعد كاشيما أنتلزر الياباني (2016) والعين (2019).

وأول فريق عربي وآسيوي يتأهل لنهائي المسابقة خارج قواعده، إذ تأهل السابقون أمام جماهيرهم للمباراة النهائية.