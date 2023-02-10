مؤتمر مدرب فلامنجو: نحتاج للتحسن في أمرين.. ولم أخبر الفريق بتشكيل لقاء الأهلي

الجمعة، 10 فبراير 2023 - 15:14

كتب : FilGoal

فيتور بيريرا

قال فيتور بيريرا المدير الفني لفلامنجو إنه يحاول إدخال الكثير من التحسينات على فرقه ليجعله أفضل في كل مراحل المباريات التي يخوضها.

ويستعد فلامنجو للقاء الأهلي غدا السبت في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.

وتحدث مدرب فلامنجو في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة قائلا: "نحاول إدخال التحسينات على الفريق لنجعله متسقا في كل مراحل اللعب".

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وواصل "يجب أن نتحلى بالعدوانية والحدة عند فقدان الكرة، وأن نكون أكثر تكتلا حينما لا نستحوذ عليها، هذا ما نحاول القيام به".

وواصل "هذا موسم غير عادي ومع خوض العديد من المباريات واللعب على بطولات فالأمر ليس سهلا، لكننا نسير على الطريق الصحيح ونعرف ما نريده ومع الوقت سنتحسن".

وبسؤاله عن اختياره لتشكيل المباراة قال: "حتى الفريق الذي سيلعب لا يعرف، وكل اللاعبين لا يعرفون من اخترت، لقد قررت الأمر في رأسي والآن نحاول العمل على إيجاد التنظيم المناسب".

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