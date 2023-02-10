مؤتمر دياز - عن تشريف آسيا أمام ريال مدريد.. واستقدام ميسي إلى السعودية

شدد رامون دياز المدير الفني لـ الهلال على ضرورة عدم ارتكاب الأخطاء أمام ريال مدريد من أجل تمثيل الكرة السعودية بشكل جيد.

ويواجه الهلال منافسه ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية 2022 غدا السبت في التاسعة مساءً على ملعب مولاي عبد الله.

وقال دياز في المؤتمر الصحفي: "لعبنا جيداً أمام فلامنجو، تحكمنا بالكرة بطريقة رائعة. أهم شيء يجب علينا فعله أما ريال مدريد أن لا نرتكب الأخطاء".

وأضاف "الهلال نادٍ مهم في السعودية وآسيا، ولذلك يتطلب منا أن نظهر بشكل قوي، لأننا نمثل بلداً بأكملها".

تابع "نحن نعمل بطريقة هادئة، ودرسنا نقاط ضعف وقوة ريال مدريد".

وأوضح "سبق وأنا قابلت أنشيلوتي كلاعب في إيطاليا، كسب في مرة وكسبت في آخرى، أنا معجب به وسعيد بمواجهته كمدرب".

وواصل "كرة القدم السعودية تكبر وتنمو بشكل كبير، والسعودية قادرة على جلب أكبر اللاعبين على غرار قدوم كريستيانو رونالدو".

وأكمل "من الممكن أن نشاهد قدوم لاعبين كبار للسعودية في المستقبل ميسي على سبيل المثال".

وأوضح "كان هناك ضغط كبيرا علينا في مباراة الوداد، لكننا تجاوزنا ذلك وفلامنجو كذلك، ونحن الآن في نهائي المونديال الذي سنقدم فيه كل مانملك".

وأتم "سقف طموحاتنا مرتفع جدا. بالنسبة لي ولفريقي هذه أحد أهم التجارب في حياتنا الرياضية هو الوصول لنهائي المونديال، ومواجهة ريال مدريد تضيف طابعاً آخر على المباراة".

وفاز الهلال على منافسه فلامنجو بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022.

وأصبح الهلال ثالث فريق عربي يتأهل لنهائي كأس العالم للأندية بعد الرجاء المغربي (2013) والعين الإماراتي (2018).

كما أصبح ثالث فريق آسيوي يتأهل للنهائي بعد كاشيما أنتلزر الياباني (2016) والعين (2019).

وأول فريق عربي وآسيوي يتأهل لنهائي المسابقة خارج قواعده، إذ تأهل السابقون أمام جماهيرهم للمباراة النهائية.