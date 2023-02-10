مؤتمر أنشيلوتي - عن موقف بنزيمة وميليتاو من النهائي.. وفرصة لا تتكرر في الحياة كثيرا

الجمعة، 10 فبراير 2023 - 14:43

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

قال كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد إن مشاركة كريم بنزيمة وإيدير ميليتاو في نهائي كأس العالم للأندية سيتحدد بناء على تدريبات اليوم.

ويواجه ريال مدريد منافسه الهلال غدا السبت في نهائي كأس العالم للأندية في المغرب.

وتحدث أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الجمعة قائلا: "لا يمكننا الانتظار للعب النهائي وعلينا الاستمتاع بالمباراة ونحن نريد الفوز باللقب".

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وواصل "كأس العالم للأندية بطولة خاصة لأنك نادرا تحصل على فرصة اللعب فيها، إن شاركت في البطولة فهذا يعني أنك بطل أوروبا والعالم وعليك الفوز بها وهذا هدفنا".

وعن الهلال قال: "فريق يلعب كرة قدم بشكل جيد ولديهم العديد من اللاعبين الموهوبين وأصحاب الخبرات ونحترمهم كثيرا".

وعن بنزيمة وميليتاو قال: "مشاركتهما ستعتمد على ما يحدث في المران اليوم، لكن لديهما الفرصة للمشاركة".

وعاد وتحدث عن البطولة مجددا وقال: "نحترم البطولة كثيرا والفرق التي تشارك فيها فكما قلت لا توجد مرات عديدة في حياتك ستكون قادرا على المشاركة في البطولة لذا علينا اغتنام الفرصة".

وأردف "علينا الفوز باللقب واستعادة أنفسنا ومن خلالها سنعود".

وبسؤاله عن التعاقد مع بديل لبنزيمة قال:" سنتحدث عن الأمر في نهاية الموسم".

وعن العنصرية قال: "هناك عنصرية في الكرة الإسبانية وهي مشكلة عامة في المجتمع ويجب عدم التسامح معها مطلقا ولنأمل اتخاذ الرابطة إجراءات للحد من تلك الأمور".

وأتم أنشيلوتي مؤتمره قائلا: "شعرنا بالحزن بعد الهزيمة في نهائي كأس السوبر ضد برشلونة ثم الهزيمة أمام مايوركا ولكننا لا نستسلم أبدا ولدينا فريق أفضل الموسم الحالي وسنلعب للفوز غدا لتتويج ما أنجزناه خلال العام الماضي".

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