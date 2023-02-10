باريس سان جيرمان يكشف عن إصابة ميسي.. ومدة الغياب

الجمعة، 10 فبراير 2023 - 14:32

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - باريس سان جيرمان

كشف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن طبيعة إصابة ليونيل ميسي لاعب الفريق.

ليونيل ميسي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وتعرض ميسي للإصابة في خروج باريس من كأس فرنسا بالخسارة أمام مارسيليا بنتيجة 2-1.

وأوضح النادي عبر بيان رسمي أن ميسي أُصيب في أوتار الركبة.

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وأشار النادي في بيانه أن النجم الأرجنتيني سيغيب لمدة 48 ساعة على أن يعود للتدريبات الاثنين المقبل.

وبالتالي، تأكد غياب ميسي عن مباراة موناكو في الدوري الفرنسي غدا السبت ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الفرنسي.

ويسعى النادي الباريسي للحفاظ على نجمه قبل مواجهة بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي سان جيرمان مع النادي البافاري في 14 فبراير المقبل ضمن منافسات ذهاب المسابقة.

ويعتلي باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي برصيد 54 نقطة بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه باريس سان جيرمان.

ودّع باريس سان جيرمان مسابقة كأس فرنسا، بخسارته أمام أوليمبيك مارسيليا بهدفين مقابل هدف واحد في استاد فيلودروم.

وعبر مارسيليا إلى ربع النهائي بثنائية أليكسيس سانشيز وروسلان مالينوفسكي، فيما سجّل سيرخيو راموس هدف باريس سان جيرمان الوحيد.

وعرفت المباراة ارتداء النجم ليونيل ميسي القميص رقم 10 وليس 30 كما اعتاد منذ انضمامه إلى باريس سان جيرمان، فيما ظهر نيمار جونيور بالرقم 11.

وبذلك تظل بطولة كأس فرنسا هي البطولة الوحيدة التي خاضها ميسي في مسيرته الكروية دون أن ينجح في الفوز بها.

ميسي باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي موناكو
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