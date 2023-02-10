مؤتمر تشواميني: أريد تحقيق حلمي مع ريال مدريد.. واعتذرت عن تصرفي الخاطئ

الجمعة، 10 فبراير 2023 - 14:21

كتب : FilGoal

محمد شريف - أوريليان تشواميني - الأهلي - ريال مدريد

قال أوريلين تشواميني لاعب خط وسط ريال مدريد إنه هدف فريقه هو التتويج بكأس العالم للأندية غدا حينما يلاقي الهلال السعودي.

وتحدث تشواميني في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة قائلا: "هدفنا غدا هو الفوز بكأس العالم للأندية".

وواصل "الفوز بالبطولة هو حلمي لأنني سأحققه بقميص ريال مدريد، وسنقدم كل شيء للفوز بالنهائي".

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وعن زميله فينيسيوس جونيور وتعرضه للعنصرية في الملاعب قال: "هو بخير واللحظات الصعبة تحدث في الكرة وعلينا دعمه والاستمتاع بكرة القدم".

وأكمل "ريال مدريد ناد كبير والضغط هنا كبير بالفعل والمتطلبات مرتفعة وسنبذل ما لدينا غدا لنتوج باللقب".

وعن رحلته إلى باريس في ظل غيابه عن خوض مباراة مع الفريق في كأس الملك قال: "هذا خطأ واعتذرت للجميع فورا، مازالت صغيرا ويجب علي التعلم من تلك الأشياء".

وتأهل ريال مدريد للنهائي عقب انتصاره على الأهلي بأربعة أهداف لهدف.

فيما فاز الهلال على فلامنجو بثلاثة أهداف لهدفين.

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