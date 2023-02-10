كولر: هذا الفارق بيننا وبين ريال مدريد.. ومشكلة اللاعب المصري

الجمعة، 10 فبراير 2023 - 13:47

كتب : FilGoal

مارسيل كولر مدرب الأهلي

كشف مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عن جوهر الفارق بين فريقه وبين ريال مدريد الذي هزمه في نصف نهائي كأس العالم للأندية قبل يومين بأربعة أهداف لهدف.

وتحدث كولر لصفحة الأهلي الرسمية عبر "فيسبوك" قائلا: "الفارق بيننا وبين ريال مدريد؟ كنا نواجه فريقا هو الأفضل في العالم وبالطبع إمكانياته وقدراته أعلى منا، ولكننا خلقنا الكثير من الفرص في المباراة ".

وواصل "الفارق بيننا وبينهم هو الفارق بين الدوري المصري وأوروبا هو تحويل الفرص لأهداف ونسبتهم أعلى منا بكثير في المقابل نحن نهدر الكثير من الفرص".

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وعن الفارق بين اللاعب المصري والأوروبي قال المدرب السويسري: "هذا الفارق بين اللاعبين يظهر في القدرة على التركيز لاطول فترة ممكنة وعدم فقدانه أمام المرمى واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب".

وعن مواجهة فلامنجو غدا السبت في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع قال: "نحن جاهزون لمباراة فلامنجو، لقد شاهدت مباراتين لهم وبالإضافة لمواجهتم ضد الهلال وهو فريق كبير وقوي على المستوى الفني ويتميز بالمهارات الكبيرة وهذا أمر معروف عن البرازيليين، وبالطبع ستكون مباراة صعبة".

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