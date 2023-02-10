كأس العالم للأندية - الشناوي: سنعود إلى مصر بالميدالية البرونزية

الجمعة، 10 فبراير 2023 - 13:41

كتب : حسام نور الدين

محمد الشناوي - الأهلي - ريال مدريد

شدد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي أن فريقه سيفوز بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية 2022.

ويلتقي الأهلي مع فلامنجو غدا السبت في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من كأس العالم للأندية.

وقال الشناوي عبر تصريحات صحفية: "نسعى لتقديم مباراة جيدة أمام فلامينجو والعودة بالميدالية البرونزية".

وأضاف "الجميع في الأهلي جاهز لخوض اللقاء وتقديم مباراة جيدة".

وتابع "جميع اللاعبين سيبذلون كل ما في وسعهم من أجل الفوز والعودة للقاهرة بميدالية المركز الثالث".

وخسر الأهلي برباعية مقابل هدف أمام ريال مدريد في نصف نهائي البطولة.

ووصل الأهلي إلى تلك المرحلة بعد الفوز أولا على أوكلاند سيتي ثم سياتل ساوندرز.

ويلعب الأهلي في البطولة للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي.

الأهلي وصل للدور نصف النهائي للمرة الخامسة في تاريخه.

وحصد المارد الأحمر الميدالية البرونزية ثلاث مرات من قبل.

الأهلي الشناوي كأس العالم للأندية فلامنجو
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