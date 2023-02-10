حسين الشحات: أهدرنا العديد من الفرص ضد ريال مدريد.. ولقب المونديالي لا يحسب لي وحدي

قال حسين الشحات لاعب الأهلي إن التوفيق لم يكن حليف فريقه في مواجهة ريال مدريد مؤكدا أن الجميع أغلق صفحة تلك المباراة وأصبح لا يفكر سوى في لقاء فلامنجو.

حسين الشحات النادي : الأهلي الأهلي

ويواجه الأهلي منافسه فلامنجو البرازيلي غدا السبت في مباراة تحديدة المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية بعد الهزيمة من ريال مدريد في نصف النهائي بأربعة أهداف لهدف.

وتحدث حسين الشحات عبر صفحة الأهلي الرسمية عبر "فيسبوك" اليوم الجمعة قائلا: "كنا نلعب من أجل الفوز باللقب وليس المركز الثالث".

وواصل "السنة الماضية الحظ لم يحالفنا، أما السنة الجارية قدمنا كل ما لدينا وكنا قريبين وأهدرنا عدة فرص كادت تساعدنا على الفوز ولكن التوفيق لم يكن حليفنا".

وأكمل "نتمنى الظفر بالمركز الثالث للعام الثالث على التوالي ويصبح إنجازا تاريخيا لنا".

وأكد "كلنا في أتم الجاهزية لمباراة فلامنجو للظفر بالميدالية".

وعن سبب التألق أمام ريال مدريد والفارق بين اللاعب العربي والأوروبي قال: "لدينا العديد من اللاعبين العرب الموهوبين وكلنا نرى ما يقدمه محمد صلاح ورياض محرز وهما متألقان في أوروبا وكذلك أشرف حكيمي وحكيم زياش، ما يصنع الفارق هو الشخصية والتركيز، وفي المباريات الكبرى يكون لديك الكثير من التركيز لتقديم مباراة جيدة".

وأردف "كنت مركز أنا وكل اللاعبين على تقديم أداء جيد ضد ريال مدريد".

وعن لقب حسين المونديالي لتألقه في البطولة كلما شارك فيها قال: "هذا أمر لا يحسب لي بل للمجموعة ككل فطالما المجموعة جيدة فهذا يساعد على ظهورك بأفضل شكل ممكن وهذا حدث في العين الإماراتي والأهلي وأتشرف بهذا اللقب".

وأتم الشحات حديثه "أغلقنا صفحة مباراة ريال مدريد والآن كل تركيزنا منصب على لقاء فلامنجو فقط".