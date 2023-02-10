ذا بيست - صاروخية باييه ومقصية ريتشارليسون وأوليسكي يتنافسون على بوشكاش

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الجمعة رسميا عن القائمة النهائية للثلاثة أهداف المرشحة للفوز بجائزة بوشكاش.

وجاءت الأهداف المرشحة كالتالي:

ديميتري باييه (فرنسا) - مارسيليا × باوك (دوري المؤتمر الأوروبي - 7 أبريل 2022)

ريتشارليسون (البرازيل) - البرازيل × صربيا (كأس العالم - 24 نوفمبر 2022)

مارسين أوليسكي (بولندا) - فارتا بوزنان × ستال ريشيتشفو (الدوري البولندي - 6 نوفمبر 2022)

ومن المقرر الإعلان عن الفائز بالجائزة في حفل يقام في الـ27 من شهر فبراير الجاري.

وسيتم تحديد الفائز بالجائزة بناء على تصويت الجماهير من مختلف أنحاء العالم.

وفي حال تساوي بين هدفين في عدد النقاط فسيتم الفصل بينهما بعدد من حصل منهما على اختيارات في المركز الأول أكثر من نظيره.

إذ أن كل شخص يُطلب منه اختيار الأهداف بالترتيب، ويحصل صاحب المركز الأول على 4 نقاط و3 نقاط للثاني ونقطة للثالث.

يمكن مشاهدة الأهداف والتصويت لها من هنا